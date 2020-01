View this post on Instagram

"Quem disse, Berenice?" 🤔 . Não estou falando da marca de cosméticos, e sim desse ditado popular que expressa irreverência, provocação e poderia ser traduzido na seguinte indagação: why not? . Pois bem, quem disse que o look office não pode ser cool? Quem disse que as bermudas não podem transitar em ambientes de trabalho mais formais? 🤔 . Não só podem como devem! Notadamente em países tropicais!!! . Já repararam nos looks da personagem da Tais Araújo na novela "Amor de Mãe"? Vitória usa e abusa dos ternos com bermudão. . Em algum momento você achou que ela estava inadequada ao dresscode formal? . Se viram, repararam que ela é bem minimalista no visual? . Então, atenção! Para ambientes de trabalho formais, se você optar pelo queridinho short suit, sua bermuda TEM que estar no joelho ou abaixo dele; a cor escolhida DEVE ser neutra e os acessórios PRECISAM ser sóbrios ou pouco chamativos. . No mais, é a postura que faz a diferença! Aliás, postura é quase tudo, não é? 😜 . Eu, particularmente, não abriria mão de um salto alto fechado, liso e de cor neutra, bem como de uma bolsa clássica colorida. 😂 . E aí, visualizou?