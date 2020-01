Η Αρμάνι γνώρισε την ήττα από την Καντού με 89-83 και το κλίμα στην ιταλική ομάδα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκα (09/01. 21:45)

Μάλιστα, ο φόργουορντ της Αρμάνι, Βλάντιμιρ Μίτσοφ, καταφέρθηκε κατά κάποιων συμπαικτών του μετά τη λήξη του αγώνα.

Χαρακτηριστικά ο Σέρβος φόργουορντ τόνισε: «μερικοί παίκτες έκαναν ζημιά στην ομάδα σήμερα. Η κατάσταση είναι στάσιμη και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Μερικοί παίκτες πρέπει να ξυπνήσουν και να μας βοηθήσουν περισσότερο».

Vlado Micov after Milano's home loss in derby against Cantù: "Some players were detrimental to the team today. The situation is static, we can't keep playing like this. Some players need to wake up and helping us more" (via @straordiMario93 )

