Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 (6-1, 6-4) και ισοφάρισε για την Ελλάδα την αναμέτρηση με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του 6ου ομίλου του ATP Cup.

Στο δεύτερο σετ ο Γερμανός μπήκε δυνατά, έκανε αυτός μπρέικ στον Τσιτσιπά και προηγήθηκε με 2-0. Όμως κάπου εκεί ο Τσιτσιπάς αντέδρασε. Πρώτα πήρε πίσω το μπρέικ και ισοφάρισε σε 2-2 και στηυ συνέχεια πέτυχε και νέο μπρέικ για να προηγηθεί με 4-2. Τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους και ο Στέφανος κράτησε το σερβίς του για να φτάσει τελικά στη νίκη.

Λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης Πρεβολαράκης ηττήθηκε από τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ με 2-0 σετ (6-4, 6-1) και έτσι τα πάντα θα κριθούν στο διπλό για τις δύο χώρες.

Stefanos. The. Great.@StefTsitsipas claims his fifth win over Alexander Zverev 6-1 6-4 to level the tie up in #Brisbane for 🇬🇷 #TeamGreece.#ATPCup | #GREGER pic.twitter.com/PZZbULgVTi

— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020