Στα πρώτα άμεσα αποτελέσματα που έχει η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού rescEU αναφέρθηκε ο ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης.

Fires in #Greece

First deployment of #rescEU assets!

Firefighting planes from #Italy & #Spain in action fighting the fires.

Our immediate response proves the added value of #rescEU which makes our response more robust, quick & efficient.

© IT Civil Protection @eu_echo pic.twitter.com/ouhvoF8f5X

— Christos Stylianides (@StylianidesEU) August 15, 2019