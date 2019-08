Πώς οι Big Τech σκοτώνουν τις εφημερίδες

Παγκόσμια αγορά

«Oι Τέσσερις Μεγάλοι» (Big Four), «Η Συμμορία των Τεσσάρων» (Gang of Four), «Οι Πέντε Μεγάλοι» (Big Five), «Οι Mεγάλοι της Τεχνολογίας» (Big Tech). Με τα προσωνύμια αυτά περιγράφεται η κορυφαία τετράδα ή πεντάδα των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών που ασχολούνται με τις υπηρεσίες Internet και την κατασκευή λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που αφού έθεσαν υπό την ηγεμονία τους τον κυβερνοχώρο κατακτούν τώρα και την παγκόσμια διαφημιστική αγορά.

Πρόσφατη έρευνα, που παρουσιάζει ο ιστότοπος axios.com, εξετάζει την κυριαρχία τους και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ και οδηγείται στο συμπέρασμα ότι παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να ανατρέψουν την κυριαρχία των Big Τech, ελάχιστοι είναι αυτοί ακόμα που κατορθώνουν να έχουν κάποιο σημαντικό μερίδιο από την «πίτα» των διαφημιστικών εσόδων.

Η αγορά του Ιnternet κατέχει φυσικά την πρώτη θέση ενώ η τηλεόραση, αν και με μεγάλη απόσταση, συνεχίζει να έχει ένα σημαντικό μερίδιο.

Η αυξανόμενη ισχύς πάντως των Big Tech στον τομέα των διαφημίσεων που βασίζονται σε ψηφιακά δεδομένα, έχουν «αναγκάσει» τα τελευταία τρία χρόνια την Ουάσιγκτον να λαμβάνει μέτρα εις βάρος τους για πρακτικές μονοπωλίου.

