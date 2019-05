Ο Άγιαξ έκανε… πάρτι τίτλου στην έδρα της Ντε Γκράαφτσαπ, την οποία σκόρπισε με 4-1 και έφτασε στο νταμπλ πανηγυρίζοντας την επιστροφή στην κορυφή της Ολλανδίας για πρώτη φορά μετά το 2014 και 34η συνολικά στην ιστορία του!

Αυτό που αξίζει ειδικής μνείας, είναι ότι στον Αίαντα δεν έχει ξεχάσει κανείς τον Αμπντελχάκ Νουρί, έτσι ο 34ος τίτλος της ομάδας αφιερώθηκε σε εκείνον.

Στους πανηγυρισμούς η φιγούρα του ήταν εκεί, στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες.

Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2017 ο Αμπντελχάκ Νουρί κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Βέρντερ Βρέμης λόγω καρδιακού επεισοδίου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Αϊντχόφεν επικράτησε με 2-1 της Χεράκλες, η Βίλεμ ηττήθηκε με 6-2 από την Ντεν Χάαγκ, με τον Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα, και έμεινε εκτός των πλέι οφ για την πρόκριση στο Europa League.

KNVB Beker: Won ☑

Champions League: Semi-finals 👏

Eredivisie: Won ☑

Ajax haven't had a bad season at all! 🙌 pic.twitter.com/Y9H8FouoKN

— Goal (@goal) May 15, 2019