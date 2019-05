Με μοναδικό τρόπο αποφάσισε να συγχαρεί την Μάντσεστερ Σίτι η Σάντερλαντ για την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού πρωταθλήματος!

Οι Μαυρόγατες που πλέον αγωνίζονται στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας… τρόλαραν την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα για την κατάκτηση του της Premier League, καθώς φέτος έφτασαν τα έξι, όσα δηλαδή έχει και η ομάδα της Σάντερλαντ!

«Συγχαρητήρια στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έφτασε την Σάντερλαντ στις έξι κατακτήσεις. Η μάχη για το έβδομο ξεκινάει», ήταν το σχόλιο στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο twitter.

Congratulations to @ManCity, who have joined #SAFC by becoming six-time champions of England.

The race to seven is on… 👀😂

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 12 Μαΐου 2019