«Αντίο» στον Φρένκι Ντε Γιόνγκ είπε ο Άγιαξ. Ο Ολλανδός μέσος θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα από τη νέα σεζόν και στον Αίαντα δεν θα μπορούσαν να μη στείλουν τους αποχαιρετισμούς τους.

We don’t cry because you are leaving.

We smile because you played here.

♥️🏟#ajautr pic.twitter.com/qcsPFEbsC8

— AFC Ajax (@AFCAjax) 12 Μαΐου 2019