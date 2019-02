Η Μπαρτσελόνα και ο Ζόρντι Άλμπα κατέληξαν σε συμφωνία για επέκταση συμβολαίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Η ρήτρα που ορίστηκε είναι το αστρονομικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ!

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα, ύστερα δηλαδή από υπογραφή του νέου συμβολαίου του ποδοσφαιριστή.

O Ζόρντι Άλμπα έχει κερδίσει συνολικά 14 τίτλους με την Μπαρτσελόνα και αυτήν τη στιγμή διανύει την έβδομη σεζόν του στο «Καμπ Νου». Έχει παίξει συνολικά 282 παιχνίδια στα οποία έχει σημείωσε 14 γκολ.

Θυμίζουμε πως οι «μπλαουγκράνα» απέκτησαν τον 29χρονο Ισπανό αριστερό μπακ από την Βαλένθια, στην οποία είχαν καταβάλει το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ, το 2012, για να τον κάνουν κάτοικο Βαρκελώνης.

( ❗ LATEST NEWS)@JordiAlba renews his contract with FC Barcelona until 2024!

Find out all the details 👉 https://t.co/LgaYqyQRpU

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/1ouhOBXAax

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2019