Μια 45χρονη γυναίκα και η έφηβη κόρη της κατηγορούνται ότι σκότωσαν, για άγνωστους λόγους, πέντε μέλη της οικογένειάς τους, οι σοροί των οποίων των οποίων εντοπίστηκαν σε ένα διαμέρισμα, σε ένα προάστιο της Φιλαδέλφεια.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τρία μικρά παιδιά, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας Μπακς, Μάθιου Γουάιντρομπ.

«Πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία», είπε ο εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε έξω από την πολυκατοικία. «Μόλις μιλήσαμε με τους συγγενείς των πέντε θυμάτων και είναι όλοι τους συντετριμμένοι», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η 45χρονη Σέινα Ντικρί οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ενώπιον δικαστηρίου. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πέντε ανθρωποκτονίες: της κόρης της, Νάιρα Σμιθ, 25 ετών, του γιου της, Ντέιμον Ντικρί 14 ετών, της αδελφής της Τζαμίλα Κάμπελ, 42 ετών και των δίδυμων κοριτσιών της τελευταίας, Ιμάνι και Έρικα Άλεν, 9 ετών.

Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή της, χωρίς εγγύηση. Δεν είναι σαφές αν εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Η Ντόμινικ Ντικρί, 19 ετών, η μεσαία κόρη της Σέινα, έχει επίσης συλληφθεί και αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τη μητέρα της.

Breaking: Warning: Awful details of 5 family members found dead in Morrisville, PA just north of Philadelphia 55 miles from New York City. Probable Cause affidavit with 45 year old mother’s confession about telling police “everyone in the apartment wanted to die” @FOX29philly pic.twitter.com/lpcgCejqTf

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) February 26, 2019