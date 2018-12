Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον μεγάλο αρχηγό της Γκάμπι πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου (22/12) κόντρα στην Εσπανιόλ. Ο θρυλικός capitan των Ροχιμπλάνκος που αγωνίζεται τους τελευταίους μήνες στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Σαντ εμφανώς συγκινημένος απόλαυσε όλα όσα ετοίμασε η Ατλέτι για να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του στον σύλλογο!

«Ήσουν ένα παράδειγμα για όλους μας, μέσα και έξω από το γήπεδο. Σε ευχαριστώ αρχηγέ, σε ευχαριστώ φίλε μου», ήταν το λόγια του νέου αρχηγού της Ατλέτικο Ντιέγκο Γοδίν.

«Είσαι ο αιώνιος αρχηγός. Ο αρχηγός των αρχηγών. Όλοι μας θα διαλέγαμε εσένα ως αρχηγό στην ομάδα μας. Απόλαυσε τη νέα αυτή φάση… αλλά γύρνα πίσω σύντομα», είπε ο Φερνάντο Τόρες που επίσης έδωσε το παρών το Σάββατο (22/12) για να τιμήσει τον μέχρι πρότινος αρχηγό της ομάδας.

«Η Ατλέτι είναι η ζωή μου, ο τρόπος που ζω, ο τρόπος που εργάζομαι. Δεν νικούσαμε πάντα, αλλά πάντα δίναμε μαθήματα ζωής και γι’ αυτό είμαι υπερήφανος που είμαι κομμάτι αυτού του εξαιρετικού συλλόγου», ήταν τα λόγια του ίδιου.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο:

Gabi inaugurated an exhibition to honour his legendary Atleti journey and afterwards signed autographs for the fans

This is how our fans paid tribute to Gabi! Representatives of the two Atleti fan clubs named after him have presented our former captain with a Red & White flag!



