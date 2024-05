Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε ο πιλότος του επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737 λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από ιαπωνικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια. Πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό που ταλαιπωρεί την εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Η πτήση 166 με αεροσκάφος 737 της United Airlines όπου επέβαιναν 50 άνθρωποι απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Φουκουόκα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία με κατεύθυνση προς το Γκουάμ. Λίγα λεπτά αργότερα, οι πιλότοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησαν άδεια για αναγκαστική προσγείωση.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το αεροπλάνο τροχοδρόμησε ξανά στον διάδρομο γύρω στις 11:45 π.μ. τοπική ώρα. Το πρόβλημα – όπως διαπιστώθηκε – ήταν ότι ένα πτερύγιο στο φτερό δεν λειτουργούσε σωστά. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

Χθες, συνολικά 190 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από ένα Boeing 737-800 της Corendon Airlines με έδρα την Τουρκία, του οποίου το ελαστικό έσκασε καθώς προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της Γκαζίπασα, κοντά στη μεσογειακή παραθαλάσσια πόλη Αλάνια.

Ο διάδρομος προσγείωσης – απογείωσης έκλεισε προσωρινά, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δεν προκλήθηκαν ζημιές σε αυτόν.

Η Corendon στη δική της ανακοίνωση ανέφερε ότι το αεροπλάνο σταμάτησε με ασφάλεια αφού έσκασε το ελαστικό. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια συμβάντα είναι συνηθισμένα και συνήθως απαιτούν μόνο μικροεπισκευές, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθεί το αεροπλάνο ή να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό υπολειμμάτων του ελαστικού στον διάδρομο.

Transair 737-300 substantially damaged after overrunning the runway while landing at Dakar Airport, Senegal. 73 passengers were able to evacuate with minor injuries. pic.twitter.com/s82XZ3hdkj

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 9, 2024