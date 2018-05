Η πρώτη γυναίκα στο τιμόνι της Γουόλ Στριτ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 16:18 |

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διόρισε την πρώτη γυναίκα επικεφαλής του μετά από περισσότερους από δύο αιώνες λειτουργίας του.



Η Στέισι Κάνινγκχαμ θα αναβαθμιστεί στον ρόλο της προέδρου New York Stock Exchange (NYSE) από την σημερινή θέση του επιχειρησιακού διευθυντή.



Η Κάνινγκχαμ αντικαθιστά τον Τόμας Φάρλεϊ, που βρισκόταν στο τιμόνι του γνωστότερου αμερικανικού χρηματιστηρίου από το 2013. Η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της στην JJC, που στη συνέχεια εντάχθηκε στην Bank of America Securities, και είχε υψηλόβαθμες θέσεις στον Nasdaq πριν αναλάβει καθήκοντα στην NYSE.



Σε συνέντευξή της στους Financial Times πέρυσι δήλωσε ότι για πρώτη φορά «ερωτεύθηκε» την αίθουσα συναλλαγών του χρηματιστήριου ως μαθητευόμενη παράλληλα με τις σπουδές της ως μηχανικού στο πανεπιστήμιο.



Συνέκρινε επίσης την εμπειρία της στη διαπραγμάτευση μετοχών με ένα άλλο πάθος της, τη μαγειρική. Η Κάνινγκχαμ έκανε ένα μικρό διάλειμμα στην καριέρα της και για εννέα μήνες σπούδασε διοίκηση μονάδων εστίασης, ενώ έκανε και ένα πέρασμα από την κουζίνα εστιατορίου στη Νέα Υόρκη.



Η ίδια δήλωσε στους Financial Times ότι το περιβάλλον είναι παρόμοιο. «Ο τρόπος με τον οποίο μιλάς με τους συναδέλφους σου όταν βρίσκεσαι σε ένταση – όλοι ξέρουν ότι δεν πρέπει να το πάρουν προσωπικά, ως επί το πλείστον».





«Στην αίθουσα συναλλαγών, μπορεί στην ένταση της στιγμής να διαπληκτιστείς έντονα με κάποιον για μία συναλλαγή, αλλά μετά τη δουλειά θα πάτε μαζί για μια μπύρα».