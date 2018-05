Αυτές είναι οι δύο μεγαλύτερες απειλές για την υγεία των ανθρώπων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 17:28 |

Το αλκοόλ και ο καπνός αποτελούν μακράν την μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη ευημερία συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες εθιστικές ουσίες, σύμφωνα με νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Addiction.

Η ανασκόπηση βασίστηκε στην ανάλυση των πλέον πρόσφατων στοιχείων για τη χρήση του αλκοόλ, των καπνικών προϊόντων και της παραβατική χρήση ουσιών και την επιβάρυνση ως προς τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα.

Η έκθεση με τίτλο Global Statistics on Alcohol, Tobacco, and Illicit Drug Use: 2017 Status Report, συμπεριέλαβε στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Ινστιτούτο Μέτρησης και Ανάλυσης.

Το 2015 η χρήση αλκοόλ και καπνού προκάλεσε στους ανθρώπους πάνω από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου χρόνια αναπηρίας, με τα ναρκωτικά να προκαλούν επιπλέον δέκα εκατομμύρια χρόνια αναπηρίας.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση ως προς την υγεία από τη χρήση ουσιών αποδιδόταν στο κάπνισμα και η μικρότερη στα ναρκωτικά.





Στοιχεία - σοκ





Σύμφωνα με υπολογισμούς, σε παγκόσμια κλίμακα, σχεδόν ένας στους επτά ενήλικες (15,2%) είναι καπνιστής και ένας στους πέντε έχει κάνει τουλάχιστον μια φορά κατάχρηση αλκοόλ, σε εύρος τριάντα ημερών.

Κεντρική, ανατολική και δυτική Ευρώπη έχουν διαρκώς υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ (11,61, 11,98 και 11,09 λίτρα, αντίστοιχα) και υψηλότερα ποσοστά βαριάς χρήσης (50,5%, 48,2% και 40,2%, αντίστοιχα). Οι ίδιες γεωγραφικές περιοχές έχουν και την υψηλότερη συχνότητα καπνίσματος: ανατολική Ευρώπη, 24,2%, κεντρική 23,7% και δυτική 20,9%.

Αντιθέτως τα ναρκωτικά είναι λιγότερο συχνά. Λιγότεροι από ένας ανά 20 ανθρώπους υπολογίζεται ότι έχει κάνει χρήση κάνναβης σε εύρος 12μηνου, και πολύ χαμηλότερες είναι οι εκτιμήσεις ως προς την αμφεταμίνης, τα οπιοειδή και την κοκαΐνη. Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς κατατάσσονται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κάνναβης, οπιοειδών και κοκαΐνης, ενώ η Αυστραλία έχει την υψηλότερη χρήση αμφεταμίνης και ακολουθούν κάνναβη, οπιοειδή και κοκαΐνη.