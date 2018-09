Μυστήριο καλύπτει πτήση της Emirates, αφού τουλάχιστον 100 επιβάτες και μέλη του πληρώματος ασθένησαν ξανικά κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι για τη Νέα Υόρκη και οι οποίοι εξετάζονται από γιατρούς, ενώ το αεροσκάφος έχει τεθεί σε καραντίνα, στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι JFK.

To Airbus A388 που εκτελούσε την πτήση ΕΚ203 από το Ντουμπάι για τη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας περίπου 500 επιβάτες, προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, 10 επιβάτες ασθένησαν ξαφνικά, παρουσιάζοντας πυρετό και βήχα κατά τη διάρκεια της πτήσης, χωρίς να διευκρινίζεται από τι πάσχουν. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ωστόσο ανεβάζουν τον αριθμό των ασθενών σε περίπου στους 100.

«Κατά την άφιξη στο Τζ.Φ.Κ., για προληπτικούς λόγους, (οι επιβάτες) εξετάστηκαν αμέσως από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας», είπε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι «σύντομα» θα επιτραπεί σε όλους τους επιβάτες να αποβιβαστούν.

Το αεροπλάνο έχει μεταφερθεί μακριά από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, μέχρι να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης από τη Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπα παρακολουθεί την κατάσταση και ενημερώνεται για τις εξελίξεις.

Ορισμένοι από τους ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Τζαμάικα Χόσπιταλ. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Όσοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα μπορέσουν να αποβιβαστούν και να κατευθυνθούν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τον Έρικ Φίλιπς, έναν εκπρόσωπο του δημάρχου της Νέας Υόρκης, η μυστηριώδης ασθένεια ενδέχεται να είναι απλώς γρίπη επειδή ορισμένοι από τους επιβάτες επέστρεφαν από τη Μέκκα, όπου αυτήν την περίοδο υπάρχει επιδημία. Περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια μουσουλμάνοι συμμετείχαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες στο ετήσιο προσκύνημα στη Μέκκα. Ο Φίλιπς εξήγησε ότι οι γιατροί εξετάζουν τους επιβάτες «έναν προς έναν» για να διαπιστώσουν αν φέρουν συμπτώματα και να αποφασίσουν αν θα τους αφήσουν να αποβιβαστούν ή όχι.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

— Emirates Airline (@emirates) 5 Σεπτεμβρίου 2018