Η Μπέρνλι τίθεται αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (22/8) για τα πλέι οφ του Europa League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και οι άνθρωποι του συλλόγου δημιούργησαν ένα σύντομο βιντεάκι, στο οποίο δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες για την πειραϊκή ομάδα και το φαληρικό γήπεδο, καθώς επίσης και για τον προπονητή των Ερυθρόλευκων, Πέδρο Μαρτίνς και την την ενδεκάδα των αγώνων με την Λουκέρνη.

Δείτε τον Ολυμπιακό όπως τον παρουσίασε η αγγλική ομάδα

GUIDE | A quick look at our next opponents in the @EuropaLeague – @Olympiacos_org… pic.twitter.com/Poj33Jqk2d

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 21 Αυγούστου 2018