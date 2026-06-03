Στο ευρωπαϊκό… βάθρο του πληθωρισμού ανεβαίνει και πάλι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Αναλυτικότερα, η Ελλάδα κατέγραψε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Μάιο με την αύξηση των τιμών να διαμορφώνεται στο 5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Συγκριτικά, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς, η Ελλάδα βρισκόταν στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, με τον πληθωρισμό στο 4,6%. Σε σχέση με τον Απρίλιο, οι τιμές καταναλωτή τον Μάιο ήταν αυξημένες κατά 0,7%, ενώ στο σύνολο της ευρωζώνης η μηνιαία μεταβολή ανήλθε σε 0,1%.

Οι μόνες χώρες της ευρωζώνης που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα είναι η Βουλγαρία και η Λιθουανία, με ποσοστά 6,3% και 5,1% αντίστοιχα. Την πεντάδα συμπληρώνουν Κροατία (4,9%) και Λουξεμβούργο (4,5%), ενώ στο σύνολο των 21 χωρών της ευρωζώνης ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2%.

Η ενέργεια

Οπως προκύπτει από τις επιμέρους συνιστώσες του πληθωρισμού, τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των τιμών κατά 5% είχε – αναμενόμενα, λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ – ο κλάδος της ενέργειας, με τις τιμές να αυξάνονται στην Ελλάδα κατά 20,2%, έναντι 11% στο σύνολο της ευρωζώνης. Επιπλέον, τα τρόφιμα έγιναν κατά 3,1% ακριβότερα τον Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ στην ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2%.

Ομως, ακόμα κι αν εξαιρεθούν η ενέργεια και τα τρόφιμα, ο (δομικός) πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 3,9% στην Ελλάδα, έναντι 2,6% στην ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες ανήλθε σε 5,7% στην Ελλάδα έναντι 3,5% στην ευρωζώνη. Μόνη κατηγορία που επιβίωσε από το πληθωριστικό κύμα ήταν τα βιομηχανικά προϊόντα (εξαιρουμένης της ενέργειας), που είδαν μείωση τιμών κατά 0,6% στην Ελλάδα, την ώρα που στο σύνολο της ευρωζώνης οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,9%.