Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας μεταξύ γυναικών παγκοσμίως, παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και διάγνωση. Ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας είναι η μακροχρόνια λοίμωξη από ορισμένους τύπους του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Η λοίμωξη συχνά είναι ασυμπτωματική και μπορεί να παραμείνει χρόνια πριν προκαλέσει προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις.

Η πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Η πρωτογενής πρόληψη αφορά την αποτροπή της λοίμωξης από τον HPV, κυρίως μέσω του εμβολιασμού. Τα εμβόλια έναντι του HPV, όπως τα τετραδύναμα και εννιαδύναμα σκευάσματα, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρόληψη των προκαρκινικών βλαβών και του καρκίνου, ιδιαίτερα όταν χορηγούνται πριν από την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Ο εμβολιασμός συνιστάται κυρίως σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας 9-14 ετών, ενώ μπορεί να επεκταθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες με κλινική ένδειξη.

Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει τον έγκαιρο εντοπισμό προκαρκινικών αλλοιώσεων μέσω προληπτικών εξετάσεων, όπως το τεστ Παπανικολάου (Pap test) και η ανίχνευση του HPV DNA. Το Pap test επιτρέπει την αναγνώριση κυτταρικών αλλοιώσεων που μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο, ενώ η μοριακή ανίχνευση του HPV αυξάνει την ευαισθησία της διάγνωσης. Η περιοδικότητα των εξετάσεων εξαρτάται από την ηλικία και το ιστορικό της γυναίκας. Επιπλέον, σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο, όπως οι ανοσοκατασταλμένες, συνιστάται συχνότερο screening και παρακολούθηση.

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη διαδραματίζει και η εκπαίδευση και ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, όπως η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα, οι πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι, το κάπνισμα και η ανοσοκαταστολή. Η υιοθέτηση ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών και η αποφυγή του καπνίσματος αποτελούν συμπληρωματικά μέτρα με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Η συνδυασμένη εφαρμογή πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης έχει μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας από καρκίνο τραχήλου σε χώρες με οργανωμένα προγράμματα. Η ανάπτυξη εμβολιαστικών προγραμμάτων και τακτικού screening αποτελεί το χρυσό πρότυπο πρόληψης, οδηγώντας σε ουσιαστική μείωση του επιπολασμού αυτής της νόσου.

Συμπερασματικά, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί, αρκεί να εφαρμοστούν συστηματικά τα εμβολιαστικά και διαγνωστικά μέτρα. Η συνεχής εκπαίδευση του πληθυσμού, η ευρεία πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η υποστήριξη εθνικών προγραμμάτων screening παραμένουν κρίσιμες για την επίτευξη αποτελεσματικής πρόληψης.

Ο Θάνος Δημόπουλος είναι καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ.