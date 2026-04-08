Η παρεμπόδιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να απαντηθεί με κάποιο τρόπο. Όμως, το κορυφαίο πρόβλημα είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει το Ιράν. Δεν είναι εύκολο για τις ΗΠΑ, πόσο μάλλον για το Ισραήλ, να αποχωρήσουν χωρίς να έχει δοθεί λύση σε αυτή την άκρως επικίνδυνη εκκρεμότητα. Γνωρίζουμε άραγε με βεβαιότητα ότι το Ιράν δεν μπορεί να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα; Είμαστε σίγουροι ότι, πριν ξεμείνει από πολεμοφόδια, δε θα εκτοξεύσει τους τελευταίους πυραύλους του έχοντας αντικαταστήσει τις συμβατικές κεφαλές με πυρηνικές; Και από τη στιγμή που στόχος των φανατικών ιερωμένων του Ιράν είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ, ποιος εγγυάται ότι δε θα επιχειρήσουν κάτι τέτοιο στο μέλλον;

Θα παραδώσουν οι Ιρανοί το εμπλουτισμένο ουράνιο οικειοθελώς; Μακάρι, αλλά είναι μάλλον απίθανο. Θα διακινδυνεύσω, λοιπόν, την πρόβλεψη ότι οι ΗΠΑ, υπό την πίεση και του Ισραήλ, θα αναλάβουν χερσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των άλλων για να εξουδετερώσουν τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν. Καθόλου εύκολη υπόθεση, αλλά από την άλλη πλευρά η γενική πεποίθηση ότι το Ιράν σε επίγειες επιχειρήσεις διαθέτει το απόλυτο ή έστω το τελικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με τον ιρανικό ψυχολογικό πόλεμο «Ελάτε. Σας περιμένουμε. Θα βρέξει φωτιά», μου δημιουργούν την εξής απορία: είναι δυνατόν οι ΗΠΑ να στείλουν τις ειδικές δυνάμεις και τους πεζοναύτες τους ως «πρόβατα επί σφαγήν»; Χωρίς δηλαδή να έχουν μελετήσει την επιχείρηση ως και την τελευταία λεπτομέρειά της;

Θα δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για βεβαιότητες που δεν επαληθεύτηκαν. Ως γνωστόν, οι Ιρανοί ανάλωσαν δεκαετίες για να οργανώσουν την πολεμική μηχανή της χώρας τους γύρω από υπόγειες σήραγγες, σαν αυτές του μετρό, έκτασης πολλών εκατοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων και σε τεράστιο βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, που προορίζονταν για την αποθήκευση και την εκτόξευση πυραύλων. Είναι γνωστές ως «missile cities». Οι Ιρανοί ήταν πεπεισμένοι ότι αυτές οι υπόγειες κατασκευές ήταν απόρθητες και ότι είχαν το πάνω χέρι στη σύγκρουση ακόμη και με τον πλέον ισχυρό αντίπαλο. Διαψεύστηκαν παταγωδώς. Η σύγχρονη τεχνολογία, εκμεταλλευόμενη τα πορίσματα της φυσικής και των μαθηματικών, κατόρθωσε να βρει λύσεις και η αμερικανική αεροπορία έκανε τα υπόλοιπα. Οι σήραγγες αχρηστεύτηκαν, και μέσα τους εγκλωβίστηκαν, και οι πύραυλοι και το τεχνικό και στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετούσε εκεί.

Σε μέρος της κοινής γνώμης έχει επικρατήσει η εντύπωση ότι το Ιράν είναι στρατιωτικά ισοδύναμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ότι είναι περίπου «αήττητο». Οι λόγοι είναι κάτι περισσότερο από προφανείς. Τα δυτικά ΜΜΕ έχουν εκατοντάδες ανταποκριτές στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου, οι οποίοι μεταδίδουν, ενίοτε και απευθείας, ακόμη και το παραμικρό ιρανικό πλήγμα, το οποίο λόγω της συνεχούς αναμετάδοσης πολλαπλασιάζεται στη νιοστή. Ανάλογο ρόλο παίζουν η ιρανική προπαγάνδα και οι αμφίβολης εγκυρότητας διαδόσεις (θυμηθείτε τους βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές 4000 χιλιομέτρων), καθώς και οι αλλοπρόσαλλες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, που μιλούσε για συντριβή της χώρας, ενώ αυτή συνέχιζε απτόητη τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των αραβικών χωρών. Οι Ιρανοί διεξάγουν ασύμμετρο πόλεμο, αλλά αυτό ισχύει μέχρι να καταστραφούν οι εναπομείνασες υποδομές τους και να εξαντληθούν τα αποθέματα των επιθετικών όπλων τους. Τα υπόλοιπα αποτελούν φαντασίωση, όπως και οι ανιστόρητες συγκρίσεις με το Βιετνάμ.