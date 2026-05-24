Συνεχίζονται τα προβλήματα με τα εισιτήρια του Final Four, καθώς αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού δηλώνουν ότι ακόμα δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήριά τους, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ.

Η κατάσταση είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση ήδη από τους ημιτελικούς, με πολλούς φιλάθλους να ταλαιπωρούνται. Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε υπήρξαν αναφορές πως περίπου 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, κάτι που διέψευσε ο Τσους Μπουένο, υποστηρίζοντας ότι δεν εισήλθε κανείς χωρίς έγκυρο πάσο.

Ωστόσο, το ζήτημα φαίνεται πως δεν έχει λυθεί. Αρκετοί κάτοχοι εισιτηρίων αναφέρουν ότι στην πλατφόρμα της Euroleague έχει εξαφανιστεί η επιλογή λήψης (download), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποθηκεύσουν ή να εμφανίσουν τα εισιτήριά τους για τον απαραίτητο έλεγχο στις εισόδους.

Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες φιλάθλων, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ή ανταπόκριση από τη Euroleague, γεγονός που εντείνει την αγωνία ενόψει του τελικού που ξεκινά στις 21:00.