Η εορτή του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» φέτος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, προσφέροντας την ευκαιρία για ένα τριήμερο ξεκούρασης στους εργαζομένους. Αν και για πολλούς θεωρείται αργία, η συγκεκριμένη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που προβλέπει ο νόμος για τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας παραμένουν κλειστές τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μόνο εφόσον η ημέρα έχει χαρακτηρισθεί ως αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης ή βάσει επιχειρησιακής συνήθειας και εθίμου. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να προβλέπονται και ευνοϊκότεροι όροι για την αμοιβή όσων εργαστούν.

Όσοι μισθωτοί δεν εργαστούν τη συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) με τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Εφόσον μια επιχείρηση, παρά το ότι έχει χαρακτηρίσει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως πρόσθετη εορτή-αργία, λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75%. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται στο ημερομίσθιο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό.