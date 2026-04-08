Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τη Συμμαχία ότι «γύρισε την πλάτη» στους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την ουδέτερη στάση του ΝΑΤΟ, θεωρώντας ότι όφειλε να εμπλακεί ενεργά στις εχθροπραξίες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε πως οι δηλώσεις της αντικατοπτρίζουν πλήρως τις θέσεις του προέδρου Τραμπ. Όπως τόνισε, «το ΝΑΤΟ έδωσε εξετάσεις και απέτυχε», επισημαίνοντας ότι η στάση του απέναντι στις ΗΠΑ τις τελευταίες έξι εβδομάδες ήταν απογοητευτική.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, «είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί» το ΝΑΤΟ, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο έντονη τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Συμμαχίας.

Αναφορικά με την εκεχειρία με το Ιράν, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε «καθόλου σοβαρή» την ιρανική πρόταση των δέκα σημείων, την οποία η Τεχεράνη υποστήριξε πως είχαν αποδεχθεί οι ΗΠΑ.

«Μην πιστεύετε ότι λέει το Ιράν. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα δεχόταν ποτέ μια λίστα απαιτήσεων του Ιράν ως συμφωνία είναι εντελώς παράλογη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ιρανική πλευρά αναγκάστηκε να υποβάλει νέες προτάσεις, πιο κοντά στις αμερικανικές θέσεις.

Σε οριακό σημείο η εκεχειρία

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι διεκόπη η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ. Η ένταση στην περιοχή αυξάνεται επικίνδυνα, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις.

Παράλληλα, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τις οποίες χαρακτήρισε «παραβίαση της εκεχειρίας».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο τερματισμός των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από το Ισραήλ στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, χώρας που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

Ο Αμπάς Αραγτσί και ο στρατάρχης Ασίρ Μουνίρ «υπογράμμισαν τη σημασία να εφαρμοστούν τα σημεία συμφωνίας» μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου να ενισχυθούν «η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή».