Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας του θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, Άγγελου Τηλκερίδη, για αποστολή δειγμάτων από τη σορό του στο εξωτερικό, προκειμένου να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

Η απόφαση ελήφθη καθώς τα εργαστήρια του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εξετάσεων στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να εγκρίνεται στο μέλλον η μεταφορά σορών και άλλων θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών στο εξωτερικό για αντίστοιχες αναλύσεις.

Σύμφωνα με τα βουλεύματα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, γίνεται ομόφωνα δεκτή η προσφυγή της οικογένειας του Άγγελου Τηλκερίδη. Το δικαστικό όργανο εγκρίνει όλες τις «αναγκαίες εξετάσεις για την ανεύρεση της ακριβούς αιτίας θανάτου του γιου τους, καθώς και τα κατάλληλα εργαστήρια για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών, ανεξάρτητα αν πρέπει να διενεργηθούν σε εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».