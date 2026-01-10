Στην ιταλική Gazzetta Dello Sport, αλλά και σε ελληνικό συνδρομητικό κανάλι μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε ότι ο βασικός του στόχος στον Παναθηναϊκό είναι η δημιουργία ενός σταθερού και διαχρονικού πρότζεκτ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες προσθήκες, επισημαίνοντας ότι έφεραν πάθος, ενέργεια και “φρέσκα πόδια”, στοιχεία που ανέβασαν τον ανταγωνισμό στις προπονήσεις.

«Παίζουμε και κυνηγάμε τη σταθερότητα αποτελεσμάτων που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με κύρος κι εδώ βρήκα ένα μέρος για να αναπτύξω περαιτέρω την περιέργεια μου. Είμαι χαρούμενος με αυτή την επιλογή κι ελπίζω να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι που θα μείνει. Στον Παναθηναϊκό δεν λείπει η όρεξη να επανακτήσει τη θέση που του αξίζει, έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών του ανταγωνισμού», δήλωσε ο Μπενίτεθ στην Ιταλία.

Στην Cosmote TV, ο τεχνικός των «πράσινων», τόνισε:

Ήταν δημιουργική για εσάς η περίοδος της διακοπής του πρωταθλήματος; Από την άποψη πως από τη μια κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν από τους συνεχόμενους αγώνες και από την άλλη δουλέψατε μαζί τους χωρίς τη διαδικασία αγώνων σε κάποιους τομείς…

To βασικό στοιχείο είναι πως φέρνουμε στην ομάδα κάποιους νέους παίκτες. Τον Τσάβες που είναι τερματοφύλακας, τον Παντελίδη, τον Κοντούρη και τον Τεττέη. Ποδοσφαιριστές που ήρθαν με πάθος, με ενέργεια, με «φρέσκα πόδια» για την ομάδα, κάτι που είναι θετικό. Την ίδια στιγμή, απομακρύνθηκαν παίκτες όπως ο Τετέ για τον οποίο είχαμε καλή πρόταση και έφυγε, ο Μπρέγκου τον οποίο «ανταλλάξαμε» με τον Κοντούρη, έφυγε ο Μαξ και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σχετικά με αυτούς που θα έρθουν και αυτούς που θα φύγουν.

Οπότε η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική και όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο αυτή τη στιγμή. Oι παίκτες προπονήθηκαν καλά και η ενεργοποίηση που συνέβη με την έλευση των νέων ποδοσφαιριστών ανέβασε το συναγωνισμό μέσα στην ομάδα, κάτι μου μόνο καλό μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμα.

Μιας και μιλήσατε για τους παίκτες που ήρθαν, νομίζω πως το βασικό στοιχείο των περισσότερων από αυτών είναι η ταχύτητα. Είχατε διαγνώσει πως ήταν κάτι το οποίο έλειπε το προηγούμενο διάστημα; Σ’ αυτή την κατεύθυνση, όσον αφορά την ταχύτητα και την ικανότητα, θα πορευτείτε και για τις επόμενες μεταγραφές;

Nαι, ουσιαστικά μάθαμε τους παίκτες μας λίγο καλύτερα, αναλύσαμε κάθε ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια ψάχναμε για προφίλ ποδοσφαιριστών, εάν ήταν πιθανό να είχαν και ταχύτητα θα ήταν πολύ βοηθητικό. Όμως δεν μπορείς να βρεις ταχύτητα σε όλες τις θέσεις, γιατί οι παίκτες με ταχύτητα και ποιότητα γνωρίζουμε πως είναι αρκετά ακριβοί και πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμοι στην αγορά.

Αυτό είναι ένα απ’ τα καλά πράγματα που φέρνουν οι νέοι παίκτες, διαθέτουν ταχύτητα και θα μας βοηθήσει από την άποψη ότι θα μπορούμε να αγωνιστούμε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να μπορέσουμε να περάσουμε μια διαφορετική ιδέα επίσης.

Αντιμετωπίζετε στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς την κατά τεκμήριο χειρότερη βαθμολογικά ομάδα της κατηγορίας. Σ’ ένα παιχνίδι που θα έχετε αρκετές απουσίες λόγω τιμωριών, τραυματισμών και διάφορων άλλων λόγων, αλλά θα έχετε στη διάθεση σας και ποδοσφαιριστές που γυρίζουν μετά από μακρά απουσία. Πως περιμένετε αυτή την αναμέτρηση;

Aπό τότε που ήρθα εδώ δεν έχω συναντήσει εύκολα παιχνίδια. Μπορεί να βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά έχουν κάποιους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Νομίζω όμως πως προπονηθήκαμε με την αίσθηση πως πρέπει να αποδώσουμε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα αν μπορούμε στο πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος με την ένταση. .. Καμιά φορά αν χάνεις παιχνίδια ο κόσμος μιλάει για την ένταση.

Η ένταση μας είναι καλή οπότε θα πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας και τον τρόπο που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα πρέπει να συνεχίζουμε να πιέζουμε. Σήμερα (σ.σ. προχθές) η προπόνηση ήταν καλή, με μεγάλο κίνητρο, οπότε νομίζω ότι είμαστε πνευματικά έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να το κερδίσουμε.