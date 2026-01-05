O Τίμοθι Σαλαμέ απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στην 31η τελετή των Critics Choice Awards για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme». Παρότι ο ταλαντούχος ηθοποιός διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, συγκίνησε το κοινό με μια σπάνια αναφορά στη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.

Ο 30χρονος σταρ εμφανίστηκε στη σκηνή με σκούρο ριγέ κοστούμι και ξεκίνησε τον λόγο του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους συνυποψήφιούς του. Ευχαρίστησε την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζος Σαφντί, για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους.

View this post on Instagram A post shared by Critics Choice (@criticschoice)

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σαλαμέ έκανε μια συγκινητική προσωπική αναφορά, λέγοντας: «Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

View this post on Instagram A post shared by Variety (@variety)

Η κάμερα κατέγραψε τη συγκινημένη Κάιλι Τζένερ να ανταποδίδει, ψιθυρίζοντας ένα «σ΄ αγαπώ κι εγώ». Λίγο νωρίτερα, τη στιγμή της ανακοίνωσης του βραβείου, το ζευγάρι μοιράστηκε ένα τρυφερό φιλί, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Ο διάσημος ηθοποιός επικράτησε απέναντι σε κορυφαίους συνυποψηφίους όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «One Battle After Another», Τζόελ Έτζερτον στο «Train Dreams», Ίθαν Χοκ στο «Blue Moon», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στο «Sinners» και Βάγκνερ Μόουρα στο «The Secret Agent». Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Σαλαμέ υποδύεται έναν επαγγελματία παίκτη πινγκ-πονγκ που ονειρεύεται να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1952.

Πρόκειται για την τέταρτη υποψηφιότητά του στα Critics Choice Awards και την πρώτη του νίκη, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην κινηματογραφική του πορεία.