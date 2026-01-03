Ο φάκελος του αριστερού μπακ παραμένει ανοιχτός και πιεστικός για τον Ρούμπεν Ρέγες, την ίδια στιγμή όμως που εξελίσσεται παράλληλα και η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού.

Ο Άρη «σκανάρει» την αγορά για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, με βασική προτεραιότητα την απόκτηση αριστεροπόδαρου στόπερ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η περίπτωση του Φεντερίκο Μπάρμπα.

Ο Ιταλός αμυντικός έχει προταθεί στους «κιτρινόμαυρους» και τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ως μία λύση που θα μπορούσε να προσδώσει ποιότητα και ισορροπία στα μετόπισθεν. Μάλιστα, ο Ρούμπεν Ρέγες έχει κάνει ήδη κάποιες πρώτες επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Γεννημένος στις 1 Σεπτεμβρίου 1993 στη Ρώμη, ο Μπάρμπα αγωνίζεται ως αριστερός κεντρικός αμυντικός, έχοντας φυσικά και αριστερό πόδι. Την τρέχουσα σεζόν βρίσκεται στην Ινδονησία, φορώντας τη φανέλα της Περσίμπ, ενώ είχε προηγηθεί ένα σύντομο πέρασμα από την Ελβετία και τη Σιόν, στην οποία μετακινήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο μετά την αποχώρησή του από την Κόμο. Με την ιταλική ομάδα, μάλιστα, την περσινή χρονιά κατέγραψε επτά συμμετοχές στη Serie A.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Ρόμα, ενώ το επαγγελματικό του όνομα το «έχτισε» στην Έμπολι, αγωνιζόμενος τόσο στη Serie B όσο και στη Serie A. Στην πορεία της καριέρας του δοκίμασε και εμπειρίες εκτός Ιταλίας, με θητείες στην Ισπανία σε συλλόγους όπως η Σπόρτινγκ Χιχόν και η Ρεάλ Βαγιαδολίδ, ενώ στην πατρίδα του έχει παίξει επίσης σε Μπενεβέντο και Πίζα.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ιταλίας.