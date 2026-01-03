Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αμερικανική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που την καταδικάσουν με ανακοινώσεις τους, χαρακτηρίζοντας την «αδιανόητη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη “δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι».

«Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής» καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

«Ο πρωθυπουργός επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας»

Με αιχμηρά τρόπο σχολίασε ο υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Όπως αναφέρει «με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει, ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

«Η αναφορά του ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”, είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική, αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» υπογραμμίζει στη συνέχεια ο κ. Μάντζος.

«Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη “επέμβαση” στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της “επέμβαση” εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;» υπογραμμίζει ο κ. Μάν τζος και καταλήγει: «Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο»

Νωρίτερα ο κ. Μάντζος σε ανακοίνωσή του για την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα ανάφερε: «Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα πιστοποιούν ότι ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια νέα ιστορική περίοδο όπου οι κανόνες υποχωρούν μπροστά στην ωμή ισχύ, δημιουργώντας ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του κόσμου». Ο κ. Μάντζος πρόσθεσε ότι «η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο ακόμη κι όταν αυτή η ισχύς ασκείται εναντίον ενός ανελεύθερου απολυταρχικού καθεστώτος», και υπογράμμισε πως «η λύση δεν μπορεί να είναι τα όπλα και η βία αλλά η εμβάθυνση της δημοκρατίας και ο σεβασμός της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών».

Σημείωσε, δε, ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και να εγγυηθεί τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, ενώ επεσήμανε πως «ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ είναι απολύτως δεσμευτικός για όλα τα μέλη του, κατά μείζονα λόγο όσα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού». «Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις», τόνισε ο υπέυθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.