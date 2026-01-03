Συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ και στο ΕΚΑΒ σήμανε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στον αριθμό 50 της οδού Μάρνη.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου προσωρινής διαμονής στην Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 2, 2026

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξεπήδησαν μεγάλες φλόγες στον τέταρτο όροφο και κατά πληροφορίες υπάρχουν τρεις τραυματίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στη Μάρνης είχε διακοπεί.