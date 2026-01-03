Συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ και στο ΕΚΑΒ σήμανε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στον αριθμό 50 της οδού Μάρνη.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξεπήδησαν μεγάλες φλόγες στον τέταρτο όροφο και κατά πληροφορίες υπάρχουν τρεις τραυματίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στη Μάρνης είχε διακοπεί.

