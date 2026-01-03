Η αφρικανική σκόνη αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εκτιμά, τα Θεοφάνεια ενδέχεται να συνοδευτούν από φαινόμενα λασποβροχών.

Από σήμερα Σάββατο, η θερμοκρασία καταγράφει σημαντική άνοδο και, όπως σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας, η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία «απόψυξης», με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βροχές το Σαββατοκύριακο θα περιοριστούν στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο αναμένεται να ενταθούν τη Δευτέρα, την Τρίτη των Θεοφανείων και την Τετάρτη.

Αφρικανική σκόνη και νοτιάδες

Ανήμερα των Θεοφανείων αλλά και την επόμενη ημέρα, «οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές».

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ τα κρύα – όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος – «δεν φαίνονται προς το παρόν».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο κ. Τσατραφύλλιας είχε αναφέρει ότι ο καιρός μαλακώνει με νοτιάδες, θερμοκρασίες έως 20 βαθμούς, λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, προσθέτοντας πως «με αυτές τις συνθήκες θα περάσουν και τα Φώτα».

Άνοδος της θερμοκρασίας σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Στο ίδιο κλίμα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είχε επισημάνει την Πρωτοχρονιά ότι η πρόσφατη παγωνιά ήταν μια «παγωνιά-εξπρές», η οποία θα υποχωρήσει γρήγορα, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές.

«Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως “το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι”, όμως τώρα φαίνεται πως, όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας, θα ισχύσει το ακριβώς αντίθετο», ανέφερε ο κ. Κολυδάς. Ο ισχυρός παγετός των τελευταίων ημερών αναμένεται να υποχωρήσει μέσα στο επόμενο διήμερο, καθώς το Σαββατοκύριακο θα σηματοδοτηθεί από θερμή μεταφορά αερίων μαζών.

Όπως πρόσθεσε, «η αλλαγή αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει θεαματικά, ακόμη και κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές». Έτσι, από τιμές της τάξης των 7-8 βαθμών, θα βρεθούμε κοντά στους 17-18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις δύο ημέρες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη ραγδαία μεταβολή του καιρού στη χώρα μας.