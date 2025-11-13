Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε πρόσφατα από το δημοφιλές προφίλ «433» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε διάφορα διλήμματα.
Ο «Pulga» αποκάλυψε πως θα προτιμούσε να σηκώσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο παρά να κερδίσει άλλη μία Χρυσή Μπάλα.
Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στους καιρούς, ο Μέσι επέλεξε τον ήλιο της Βαρκελώνης αντί για τον καιρό του Μαϊάμι. Τονίστηκε επίσης πως στο μέλλον θα ήθελε να κατέχει μια ομάδα, αντί να βρίσκεται στον πάγκο ως προπονητής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.