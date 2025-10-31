Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Λορέντσο Πιρόλα, καθώς ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε μέσω των social media ότι έγινε πατέρας. Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο την κόρη τους την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού.

Ο Πιρόλα δημοσίευσε στα προσωπικά του προφίλ μια σειρά φωτογραφιών από το μαιευτήριο, συνοδευόμενες από συγκινητική λεζάντα:

«Και οι τρεις μας ζωές μόλις ξεκίνησαν, Azzurra, 30/10/2025. Οι καρδιές μας είναι δικές σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Martina Ferrari Pirola (@martinaferrari17)

Η ανάρτηση αποκάλυψε επίσης και το όνομα της νεογέννητης κόρης τους, Ατσούρα (Azzurra), με τη χαρά και τον ενθουσιασμό της οικογένειας να ξεχειλίζουν μέσα από τις φωτογραφίες και τα λόγια του Πιρόλα.