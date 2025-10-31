Με αφορμή τις δηλώσεις της Κιμ Καρντάσιαν, ο επικεφαλής της NASA ένιωσε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει δημόσια τα γεγονότα σχετικά με την ιστορική αποστολή Apollo 11.

Η τηλεοπτική σταρ υποστήριξε πρόσφατα ότι πιστεύει τη θεωρία συνωμοσίας πως η προσσελήνωση του 1969 ήταν σκηνοθετημένη.

Σε νέο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians», η Καρντάσιαν δήλωσε ότι θεωρεί «μύθο» την αποστολή των Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν. Όπως είπε, πείστηκε από ένα βίντεο στο διαδίκτυο με συνέντευξη του Όλντριν, το οποίο, κατά την ερμηνεία της, αποδεικνύει ότι η προσσελήνωση δεν συνέβη ποτέ.

Θεωρία από το 1970

Η θεωρία αυτή, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αμφισβητεί μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ανθρωπότητας, την οποία παρακολούθησαν ζωντανά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Παρότι έχει επανειλημμένα διαψευστεί, ο Σον Ντάφι, υπουργός Μεταφορών και ασκών καθήκοντα διευθυντή της NASA, παρενέβη δημόσια, μετά τις δηλώσεις της Καρντάσιαν σε τέσσερα εκατομμύρια τηλεθεατές.

«Ναι, Κιμ Καρντάσιαν, πήγαμε στη Σελήνη… 6 φορές», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ντάφι πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Σελήνη, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποστολή Artemis II έχει προγραμματιστεί για το 2026 και θα περιλαμβάνει δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, ενώ το 2027 προβλέπεται νέα προσσελήνωση. «Κερδίσαμε την τελευταία κούρσα του διαστήματος και θα κερδίσουμε και αυτήν επίσης», σημείωσε ο Ντάφι.

Η παρερμηνευμένη δήλωση του Μπαζ Όλντριν

Η Καρντάσιαν βασίστηκε σε βίντεο όπου ο Όλντριν, σήμερα 95 ετών, φέρεται να απαντά σε ερώτηση για την «πιο τρομακτική στιγμή» της αποστολής λέγοντας: «Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, επειδή δεν συνέβη». Η σταρ σχολίασε: «Επομένως, νομίζω ότι δεν συνέβη».

Ωστόσο, το απόσπασμα φαίνεται να έχει απομονωθεί από το αρχικό του πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, προέρχεται από εμφάνιση του Όλντριν το 2015 στη βρετανική Ένωση της Οξφόρδης. Εκεί, όταν ρωτήθηκε για την πιο τρομακτική στιγμή, ο αστροναύτης απάντησε χαριτολογώντας: «Η τρομακτικότερη; Δεν συνέβη. Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό», εννοώντας ότι δεν υπήρξε κάτι φοβιστικό.

Στη συνέχεια, απάντησε σε άλλη ερώτηση σχετικά με έναν ελαττωματικό διακόπτη, περιγράφοντας το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το πλήρωμα του Apollo 11 κατά τη διάρκεια της αποστολής.