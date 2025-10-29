Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επανέρχεται στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από σειρά αεροπορικών πληγμάτων που εξαπέλυσε την Τρίτη εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα. Η εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς, οι οποίες, όπως υποστήριξε ο στρατός, παραβίασαν τους όρους της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την Τρίτη στη Γάζα. Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ έκανε λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, καταγγέλλοντας παράλληλα την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Σύμφωνα με δήλωση που έκανε στο AFP τραυματίστηκαν 200 άνθρωποι.