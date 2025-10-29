Είναι από τις περιπτώσεις που λες και έβαλε η μοίρα το χεράκι της.

Ξανά πρόβλημα στη θέση του σέντερ αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός.

Και πάλι αναζητείται λύση στο «5» γιατί εκεί εστιάζεται το ζήτημα για τον Αταμάν.

Προ μηνών ήταν η σοκαριστική ατυχία με τον Λεσόρ, τον Γάλλο σέντερ που έχει περάσει πολλές περιπέτειες και ακόμη να επιστρέψει στα γήπεδα.

Τώρα, λαβώθηκε ο Χολμς, ακριβώς την περίοδο που έδειχνε να βρίσκει ρυθμό και να προσαρμόζεται στα δεδομένα του Τριφυλλιού.

Πόσο θα απουσιάσει ο Αμερικανός ψηλός; Κοντά στον ένα μήνα. Αλλά με τους αγώνες στην Ευρωλίγκα να έρχονται «ο ένας μετά τον άλλο», δεν μπορεί κάποιος να προσπεράσει την ατυχία των Πρασίνων.

Το κουπί καλείται να το τραβήξει ο Γιούρτσεβεν.

Είναι καλός όταν υποδέχεται τη μπάλα, συνήθως από τον Σλούκα, ενώ μπορεί να τελειώσει φάσεις κοντά στο καλάθι.

Με λέι απ ή κάρφωμα.

Στην άμυνα, όμως, ο Γιούρτσεβεν δεν μοιάζει τόσο αξιόπιστος, ενώ ο Αταμάν σπάνια τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια, κάτι που διαπιστώθηκε και στους αγώνες της εθνικής Τουρκίας.

Αρα, δεν αποκλείεται να δούμε στο «5» και τον Μήτογλου, παίκτη με ικανότητα να καλύψει τις δύο θέσεις που αφορούν γεροδεμένα κορμιά.

Ο Ντίνος το έχει κάνει και με την ελληνική εθνική ομάδα, έχει τον όγκο να προστατέψει τη ρακέτα όπως επίσης και μεγάλο άνοιγμα χεριών. Όταν δε βγαίνει προς τα έξω, μπορεί να απειλήσει με σουτ τριών πόντων.

Τι λείπει από τον Μήτογλου;

Η σταθερότητα. Ισως γι’ αυτό δεν …ξετρελαίνει τους φίλους του Παναθηναϊκού, μολονότι στα σημαντικά παιχνίδια δίνει το παρών και έχει καλή απόδοση.

Όπως και να έχει, το πώς θα αντιδράσει ο Αταμάν στην ατυχία που χτυπά την πράσινη ρακέτα, μένει να φανεί σύντομα.

Οσο για τις κολόνες που έχει ο προπονητής, Οσμάν και …ξερό ψωμί, γιατί ο φόργουορντ απέναντι στη Μακάμπι πάτησε στο παρκέ σχεδόν 38’.

Ανάσα δεν πήρε, όπως άλλωστε συνέβη και με τον Ναν, τον άνθρωπο που τραβά το σκορ και αγωνίστηκε 33’.