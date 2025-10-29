Η 43χρονη γυναίκα που κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό στη μέση του δρόμου, στην οδό Ηλιουπόλεως στη Δάφνη, από τον φερόμενο ως πλαστικό χειρουργό μίλησε στο «Buongiorno».

«Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, δεν έχει μπει σε αυτή την διαδικασία και δεν πιστεύω ότι θα μπει. Αμετανόητος είναι. Δεν είναι άνθρωπος αυτός. Και δεν θέλω να πάρει να ζητήσει συγγνώμη, για ποιον λόγο; Αυτό έγινε, έχει μείνει στη μνήμη μου. Να το συγχωρέσω ή να μου ζητήσει συγγνώμη γιατί;», είπε αρχικά η γυναίκα.

Για την σωματική και ψυχική της κατάσταση: «Σκέφτομαι πάρα πολύ, έχω μπει στην καθημερινότητά μου κανονικά. Κάθε φορά που τον σκέφτομαι ταράζομαι. Έχουν φύγει τα καρούμπαλα από τη δεξιά πλευρά, δεν πονάω, είμαι καλύτερα σωματικά άλλα ψυχολογικά το παλεύω. Έχω υποβληθεί σε ιατροδικαστική. Τα καρούμπαλα είδε πιο πολύ στο κεφάλι μου, τώρα το τι έχει γράψει δεν το γνωρίζω, δεν έχω δει κάτι. Είμαι ταραγμένη που θα τον δω πάλι στα δικαστήρια. Ζητάω δικαίωση αλλά και για μένα και για τις επόμενες, αυτές που οδηγούν και απειλούνται κάθε μέρα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η δίκη του επιχειρηματία αναβλήθηκε. Η αναβολή δόθηκε καθώς έλειπε η ιατροδικαστική έκθεση που είχαν αιτηθεί στην προηγούμενη δικάσιμο.

Δεν ορίστηκε νέα δικάσιμος, έγινε αναβολή αορίστως και θα έρθει κλήση για το πότε θα οριστεί η νέα δικάσιμος.

Το χρονικό και η δίκη

Σήμερα, κανονικά, ήταν η ώρα της κρίσης για τον επιχειρηματία που φέρεται να επιτέθηκε άγρια σε μία 43χρονη ενώ η ίδια ήταν μέσα στο αυτοκίνητο της στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Την προηγούμενη φορά η δίκη διεκόπη καθώς ο συνήγορος του κατηγορουμένου υπέβαλε αίτημα στην έδρα να έρθει η ιατροδικαστική στο δικαστήριο. Το αίτημα έγινε δεκτό τόσο από τους δικαστικούς όσο και από την παθούσα.

Ο άνδρας διώκεται για τέσσερα αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση κ και απειλή.

Σήμερα στην δικάσιμο, αναμενόταν να παραστούν και να καταθέσουν αυτόπτες μάρτυρες του καταγγελλόμενου περιστατικού για να πουν τι ακριβώς έγινε εκείνο το πρωινό.