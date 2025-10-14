Ο Κάρολ Σφιντέρσκι βρίσκεται στο επίκεντρο για το προσεχές διάστημα, καθώς οι συγκυρίες τον καθιστούν τον μοναδικό διαθέσιμο επιθετικό του Παναθηναϊκού ενόψει των αγώνων που θα δώσει το Τριφύλλι στο Europa League.

Η τεχνική ηγεσία των Πράσινων, γνωρίζει πως η φυσική του κατάσταση και η σωστή διαχείριση της καταπόνησής του είναι καθοριστικής σημασίας, για τα ματς που θα δώσει ο Παναθηναϊκός σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Πολωνός φορ έχει σηκώσει μεγάλο βάρος, αγωνιζόμενος συνεχώς με το Τριφύλλι και το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, γεγονός που απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό στις προπονήσεις, αλλά και πιθανές «ανάσες» σε επιλεγμένα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Κόντης και το επιτελείο θα παρακολουθούν καθημερινά την κατάστασή του, ενώ ο ίδιος δείχνει απόλυτα αφοσιωμένος και επαγγελματίας, γνωρίζοντας πόσο σημαντικός είναι αυτή τη στιγμή για το «τριφύλλι».

Η απουσία του τραυματία Ντέσερς και η αστοχία των Πράσινων στην κατάρτιση της ευρωπαϊκής λίστας, ρίχνει το βάρος πάνω στον Σφιντέρσκι, ο οποίος καλείται να κρατήσει «ζωντανή» την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού στις κρίσιμες εκτός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τη Φέγενορντ και τη Μάλμε. Στόχος του τεχνικού επιτελείου είναι να τον έχει φρέσκο, έτοιμο και αποδοτικό, αποφεύγοντας κάθε κίνδυνο υπερφόρτωσης ή τραυματισμού.