Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα από την υβριδική ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ. Επιπλέον, προβλέπονται 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της νεολαίας.

Εκλέγονται οι εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 219

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 179

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ 176

ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 172

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 164

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 143

ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 107

ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2469

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2439

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2403

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2335

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2084

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1961

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1805

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1800

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1793

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1782

ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1727

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ 1672

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1537

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ) 1488

ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1371

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1301

ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1277

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1173

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ 1158

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1137

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1133

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ – ΠΑΝ) 1132

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1078

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ 1076

ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1043

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 984

ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 925

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 917

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 907

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 889

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 887

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 884

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 844

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 830

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 805

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 803

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 789

ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ 784

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 780

ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 752

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 742

ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 739

ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ 737

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 705

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 704

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ 701

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 697

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 675

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 664

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 662

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ 661

ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 643

ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 628

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) 624

ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 615

ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 601

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 596

ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 595

ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 594

ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 592

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 585

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 581

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 576

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 574

ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 559

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 555

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 553

ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 552

ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ) 550

ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 544

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 542

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 538

ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 537

ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 534

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 527

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ 517

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 515

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 506

ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 491

ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 483

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ 482

ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 468

ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ 462

ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 454

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 448

ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 445

ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 444

ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 431

ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ 423

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ – BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ 419

ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 418

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 410

ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ) 399

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 393

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 393

ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 390

ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 389

ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 386

ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 385

ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 381

ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ 370

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) 368

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 365

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 364

ΖΗΣΗ ΕΦΗ 361

ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 360

ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) 354

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ 336

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 312

ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 267

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 264

ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 259

ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 240

ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 234

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 230

ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ 228

ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ 218

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 216

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 211

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 201

ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 198

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 196

ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 188

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 188

ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ 178

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 244

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 169

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 48

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 324

ΑΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 260

ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 258

ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 242

ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 88

ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 86

ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΡΙΚΑ 52

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1008

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 803

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 684

ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 645

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 614

ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 510

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 462

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ 451

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 449

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 435

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 406

ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ 386

ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 385

ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 367

ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 337

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 329

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ) 306

ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 257

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ 16

ΡΙΝΤΒΑΛΝΤ ΔΗΜΟ 14

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 563

ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 547

ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 383

ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 311

ΤΣΙΓΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΝΙΝΑ) 262

ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΙΚΥ 219

ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 154

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 149

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 761

ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 674

ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 581

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 434

ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 415

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ 372

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 339

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 332

ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 227

ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 154

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 289

ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ 204

ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 157

ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 153

ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 145

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1125

ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ 733

ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 730

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 647

ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 629

ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 599

ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 598

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 540

ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 501

ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 484

ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 475

ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ 449

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 437

ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ 430

ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 392

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ 366

ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 366

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 359

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 339

ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 310

ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 309

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 308

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 297

ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ 251

ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ 238

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 238

ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 220

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ 217

ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 202

ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 187

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1312

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1254

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1201

ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 961

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ 898

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 791

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 782

ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 707

ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 699

ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 388

ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 356

ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 341

ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ 148

ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ 147

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ 127

ΒΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 44

ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 340

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 210

ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 200

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 186

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 163

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 116

ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 115

ΧΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 96

ΣΚΟΥΡΤΗ ΡΟΥΛΑ 95

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 87

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 208

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΒΑΝΑ 202

ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 191

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 169

ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 106

ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ) 71

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