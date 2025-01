Η εμβληματική τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.Η Μαριάν Φέιθφουλ όρισε μια ολόκληρη εποχή και καθιερώθηκε ανάμεσα σε άλλα με μουσικές επιτυχίες τις όπως το As Tears Go By το οποίο γράφτηκε από τους Sir Mick Jagger και Keith Richards των Rolling Stones, που έφτασε στο top 10 των βρετανικών charts το 1964, αλλά και για ρόλους σε ταινίες όπως το The Girl On A Motorcycle του (1968).

Την ανακοίνωση του θανάτου της έκανε γνωστή ο κύκλος συνεργατών της.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Μαριάν Φέιθφουλ», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

«Η Μαριάν έφυγε ειρηνικά στο Λονδίνο σήμερα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».

Το Tears Go By,

Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Faithfull έπαιξε επίσης σε ταινίες όπως το The Girl on a Motorcycle, καθώς και σε θεατρικές παραγωγές.

Διαφήμιση

Σε δήλωση ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull.

«Η Μαριάννα πέθανε ειρηνικά στο Λονδίνο σήμερα, παρέα με την αγαπημένη οικογένειά της.

«Θα της λείψει πολύ».

Η Μαριάν Φείθφουλ ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι το 1964, αφού την ανακάλυψε ο διευθυντής των Rolling Stones, Andrew Loog Oldham.

Κυκλοφόρησε το ομότιτλο ντεμπούτο άλμπουμ της το 1965, το οποίο περιλάμβανε το επιτυχημένο σινγκλ της στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την επιτυχία της Come And Stay With Me.

Από το 1966 έως το 1970, η Φέιθφουλ ήταν σε σχέση με τον Sir Μικ Τζάγκερ μετά τον χωρισμό του από το μοντέλο και ηθοποιό Κρίσι Σρίμπτον.

Τολμηρή και μια γυναίκα που εκπροσώπησε το πνεύμα της Βρετανία στα 60s, η Φείθφουλ είχε προκαλέσει τη Βρετανία με ένα πορτρέτο της στην εξοχική κατοικία του κιθαρίστα των Rolling Stones, το Redlands, το 1967.

Μετά τον χωρισμό της με τον Τζάγκερ η Φέιθφουλ πέρασε δύο χρόνια στους δρόμους του Soho, εθισμένη στην ηρωίνη πριν ζήσει σε μια κατάληψη.

Το 1979 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Broken English που τώρα θεωρείται κλασικό.

Η Φέιθφουλ επανεφηύρε τον εαυτό της το 1987 ως τραγουδίστρια της τζαζ και της μπλουζ και την ίδια δεκαετία πήγε σε κέντρο απεξάρτησης.

Ίνδαλμα και έμπνευση πολλών, ανάμεσα τους και οι Κέιτ Μος και Κόρτνεϊ Λοβ, η Φείθφουλ ήταν κόρη ενός Βρετανού στρατιωτικού και μιας Αυστροουγγρίδας Εβραϊκής βαρόνης.

Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία της Σοφίας Κόπολα, Μαρία Αντουανέτα ενώ είχε κάνει και γκεστ σταρ εμφανίσεις ως Θεός στην τηλεοπτική κωμική σειρά Absolutely Fabulous.

Οι πρώτες ταινίες περιελάμβαναν το I’ll Never Forget What’s ‘Is Name, μαζί με τον Orson Welles και το Girl On A Motorcycle.