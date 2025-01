Νέα ανατριχιαστικά βίντεο έρχονται στο φως από τη φωτιά σε ξενοδοχείο σε χιονοδρομικό κέντρο στην Τουρκία, όπου πέθαναν 78 άνθρωποι.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας αποφάσισε να άρει την απαγόρευση για μετάδοση ειδήσεων σχετικά με τη φωτιά και γι’ αυτό ήρθαν στην δημοσιότητα νέα βίντεο από την τραγωδία.

Ένα νέο βίντεο δείχνει την κατάσταση που επικράτησε μόλις ξέσπασε η φωτιά και τον πανικό πριν φτάσουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο βίντεο φαίνεται πατέρας να ρίχνει από το παράθυρο το παιδί του για να το σώσει. Ο ίδιος τελικά κάηκε ζωντανός στην φωτιά. Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω για να βοηθήσουν φώναζαν: «Όχι! Όχι! Μην το κάνεις». Όταν το παιδί πέφτει ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά.

«Βοηθήστε μας! Σώστε μας, καλέστε την πυροσβεστική» ακούγεται να ουρλιάζει ένας από τους ενοίκους.

Η πυρκαγιά στο 12ώροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα.

Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

Το κανάλι NTV ανέφερε ότι κάποιοι προσπάθησαν να κατέβουν από τα δωμάτιά τους χρησιμοποιώντας κουβέρτες και σεντόνια. Συνολικά στο ξενοδοχείο διέμεναν 234 επισκέπτες.

Ο Νεκμί Κεπτσετουτάν, εκπαιδευτής σκι στο ξενοδοχείο, δήλωσε ότι κοιμόταν όταν ξέσπασε η φωτιά και βγήκε εσπευσμένα από το κτίριο. Είπε στην τηλεόραση NTV ότι βοήθησε περίπου 20 επισκέπτες να βγουν.

Είπε ότι το ξενοδοχείο είχε καταληφθεί από καπνούς, καθιστώντας δύσκολο για τους επισκέπτες να εντοπίσουν την έξοδο κινδύνου.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τη στέγη και τους τελευταίους ορόφους του ξενοδοχείου να καίγονται.

