Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατακτούν τον τίτλο του Car of the Year 2025. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε από την επιτροπή του European Car of the Year στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου.

Το νικητήριο δίδυμο επιλέχθηκε από 60 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες. Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατέλαβαν την πρώτη θέση με 353 βαθμούς. Το νέο ηλεκτρικό pop σύμβολο της Renault γίνεται το όγδοο μοντέλο της μάρκας που κατακτά το διάσημο βραβείο του Car of the Year, μετά τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) και Scenic E-Tech electric (2024).

«Όλοι εμείς στο Group, τη Renault και την Ampere, αισθανόμαστε εξαιρετικά περήφανοι που κατακτούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον επίζηλο βραβείο του Car of the Year. Το Renault 5 E-Tech electric είναι ένας πραγματικός ‘game changer’ για την ευρωπαϊκή αγορά. Το μοντέλο αυτό κάνει ακόμα πιο επιθυμητά τα ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας μία συναισθηματική έλξη. Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο ικανό να μεταμορφώσει την αγορά της ηλεκτροκίνησης, αυτό δεν είναι άλλο από το R5», ανέφερε ο Fabrice Cambolive, CEO της Renault