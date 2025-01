Η ανακοίνωση τριών υποψηφιοτήτων για τα ψηφοδέλτια της ΝουΔου, προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, με βρήκαν στο γιορταστικό Da Capo να απολαμβάνω espresso σκέτο, καθισμένο ακριβώς απέναντι από την Ιερή Κολώνα, λόγω του ότι αυτή είχε καταληφθεί από μια παρέα δύο κυριών και ενός κυρίου, οι οποίοι θέλησαν να κλείσουν τη χρονιά με λίγη από τη λάμψη της.

Η υποψηφιότητα της Ειρ. Αγαπηδάκη, του Π. Μαρινάκη και του Ν. Ρωμανού out of the blue, που λέμε και στην εύανδρο Ηπειρο, σχεδόν 2½ χρόνια πριν από τις εκλογές, με έβαλε σε ζωηρές σκέψεις, οφείλω να παραδεχτώ. Επιχειρώντας λοιπόν να μπω στο μυαλό του Κυριάκου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πιθανόν αυτό να οφείλεται στην επικείμενη προεδρική εκλογή! Οτι δηλαδή έχει καταλήξει σε υποψηφιότητα η οποία θα προκαλέσει συζητήσεις και πιθανόν και αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή – όμως σκέφτηκα ότι, ανακοινώνοντας τις τρεις υποψηφιότητες, επί της ουσίας προειδοποιεί πιθανούς αντιρρησίες ή και αντάρτες ότι, παιδιά, μη μου ζαλίζετε τον έρωτα, δεν το έχω σε τίποτε να σας πάω σε εκλογές και να σας αφήσω όλους εσάς στην πλατεία μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη να κουνάτε μαντίλι (εννοείται, καλαματιανό) στη Βουλή.

Ακούγεται μακιαβελικό; Οχι και τόσο, αν καθίσετε και το σκεφτείτε καλύτερα…

Αμπελοφιλοσοφίες

Αν και δεν ξεκίνησε καλά η νέα χρονιά, με την απόφαση της Ρωσίας να κλείσει τις στρόφιγγες του φυσικού αερίου, εμείς αισιοδοξούμε. Οτι το 2025 θα είναι καλύτερο από το 2024, ότι θα έχει λιγότερα προβλήματα και περισσότερες καλές στιγμές. Για τον καθένα χωριστά και για τη χώρα μας εν συνόλω. Θα μου πεις, τα ίδια δεν λέμε κάθε χρόνο, τη δεύτερη ημέρα του καινούργιου χρόνου και αφού έχει τελειώσει η ευωχία των ημερών; Τα ίδια κι απαράλλαχτα, θα συμφωνήσω χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αλλά είναι στη φύση του ανθρώπου να ελπίζει ότι αυτό που έρχεται και δεν το ξέρει (ακόμη κι αν διαθέτει το λεγόμενο… κληρονομικό χάρισμα) θα είναι καλύτερο από αυτό που έχει ήδη ζήσει, και οι αναμνήσεις του κατά κανόνα δεν είναι καλές. Και είναι η ελπίδα που τον κινητοποιεί και τον κρατάει στη ζωή. Αλλιώς, αν γνώριζε εκ των προτέρων τι θα του συμβεί, ποιος ξέρει σε τι κεραμίδια θα ανέβαινε…

Φιλοσοφίες εν αμπέλω, καλούμενες και αμπελοφιλοσοφίες…

Επιστροφή στην κανονικότητα

Μέρες άνυδρες πολιτικά, αποστειρωμένες, καλορίζικες και κακοδιάθετες. Ολα παραπέμπουν για το «μετά». Πότε είναι αυτό το «μετά»; Φαντάζομαι να τελειώσουν οι γιορτές, να γιορτάσουν και οι Γιάννηδες που είναι πολλοί, και μετά να μπούμε σε μια κανονικότητα. Με πρώτη και καλύτερη την προεδρολογία. Να μας πει ο πρόεδρος Κυριάκος ποιον/α θα προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας, να ανοίξουν τα χαρτιά τους και οι υπόλοιποι, να δούμε αν υπάρχει πεδίο συναίνεσης για την εκλογή ενός/μιας Προέδρου ο/η οποίος/α θα τύχει ευρύτερης αποδοχής ή θα είναι μια κομματική υποψηφιότητα, να έχουμε τέλος πάντων και εμείς οι μεροκαματιάρηδες κάτι να ασχοληθούμε.

Και στην απευκταία περίπτωση που ο πρόεδρος Κυριάκος εξακολουθήσει να έχει τις αναζητήσεις του, διότι δεν εμπνεύστηκε επαρκώς στα ηπειρώτικα βουνά που βρίσκεται από σήμερα, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δουλειές με φούντες, που λέει ο λόγος. Συριζολογίας το ανάγνωσμα, πρόσχωμεν. Ο έκπτωτος πρόεδρος της καρδιάς, αυτό το φαντεζί αγόρι της business friendly Αριστεράς, ο Κασσελάκης, παρουσιάζει το βιβλίο του με τίτλο «Δεύτερη ευκαιρία», το οποίο προαναγγέλλεται ως πολύ hot – τι άλλο;

Ο Στέφανος ξεκινά τον πόλεμο

Γιατί hot; Γιατί ο άνθρωπος θα κάνει, λέει, αποκαλύψεις σχετικές με τα πρόσωπα που διοικούν σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ και θα παρουσιάσει αποδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα εκτεθούν αυτά τα πρόσωπα διότι τον καρατόμησαν ενώ προηγουμένως τον έγλειφαν. Σιγά το πράγμα. Εχουμε δει τόσα χρόνια στην πολιτική τόσους και τόσους να εμπίπτουν στην περιώνυμη κατηγορία των κατά σύστημα γλειφτών και των αχάριστων. Δεν του το είπε κανείς αυτό το «μυστικό» του παλικαριού; Οτι, παιδί μου, μη σπαταλάς τζάμπα τον χρόνο σου, αυτά έχουν συμβεί και θα συμβούν ξανά και ξανά, διότι είναι στην ίδια τη φύση της πολιτικής, άρα καμία έκπληξη.

Τέλος πάντων, φαίνεται πως το παλικάρι που προετοιμάζει, λέει, μεγαλειώδη εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο (πού αλλού; Πόλεμο θα ανοίξει…) για τις 16 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη, έγραψε το βιβλίο για να εκτονωθεί. Αλλος στη θέση του, αρχηγός κόμματος πλέον, θα έγραφε ένα βιβλίο για να παρουσιάσει τις θέσεις του για τη χώρα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Εκείνος προτίμησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Για να ανοίξει νέους/παλιούς λογαριασμούς με τους πρώην συντρόφους του. Επειδή προφανέστατα όσα γράφει θα αποτελέσουν έναν νέο γύρο εσωστρέφειας στον χώρο. Ετσι ώστε να φύγουν και όσοι απέμειναν, προσδοκώντας ότι στο τέλος της ημέρας κάτι θα συμβεί και θα ανακοπεί η πορεία προς τον πάτο (του βαρελιού).

Ποιος έγραψε το βιβλίο

Για μένα, πάντως, άλλο είναι το ερώτημα, με δεδομένο (και αποδεδειγμένο) ότι δεν μιλάει καλά ελληνικά ή, για να το περιγράψω διαφορετικά, τα ελληνικά του είναι τόσο φτωχά, ώστε το να γράψει βιβλίο αποτελεί όντως έναν άθλο: δικό του είναι το βιβλίο; Αυτός το έγραψε; Ή άλλος για λογαριασμό του, και αυτός, αφού ενέκρινε το περιεχόμενό του, το υπέγραψε;

Επίσης, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν πλέον αρκετά «εργαλεία» τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν όχι ένα βιβλίο να γράψεις, αλλά δέκα. Κατέφυγε σε κάτι τέτοιο, καθώς τα ελληνικά, όπως αποδεικνύεται και από τη ζωντανή εκφορά του λόγου του (επισημαίνω το «ζωντανή», διότι όταν διαβάζει από κείμενο, μια χαρά τα εκφωνεί) δεν είναι το φόρτε του; Το επισημαίνω και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θα το δούμε…

Κοντός ψαλμός, που λένε.

Eργασιοθεραπεία

Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που όλα αυτά τα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή, έως και ανησυχία, διότι καταλαβαίνουν ότι, εκεί που πήγαινε να στρώσει κάπως το πράγμα, οι συγγραφικές επιδόσεις Κασσελάκη θα προκαλέσουν νέα αναταραχή, είναι φανερό ότι αποφάσισαν να ξεπεράσουν την κρίση με εργασιοθεραπεία. Ο φουκαράς ο Φάμελλος εξαναγκάστηκε να συγκαλέσει προπαραμονή Πρωτοχρονιάς το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος και εκεί τους είπε ότι πρέπει το κόμμα να καταθέσει πρόταση υποψηφιότητας μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, αμέσως μετά την επάνοδο από τις γιορτές και πριν από το βιβλίο Κασσελάκη. Και πως για τον λόγο αυτό θα συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος την άλλη εβδομάδα.

Οπως διέρρευσε από διάφορους σμπίρους που εμφιλοχωρούν στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Φάμελλος προτίθεται, λέει, να προτείνει πρόσωπο ευρείας αποδοχής από τον προοδευτικό χώρο, το οποίο θα υπερψηφίσει εκ των πραγμάτων και η Νέα Αριστερά. Μήπως και γίνει το πρώτο βήμα για την επανάκαμψή τους…

Tσίπρας για Πρόεδρος

Δεν ξέρω τι έχει στον νου του ο πρόεδρος Φάμελλος, αλλά εγώ νομίζω ότι διάβασα τη σκέψη του: Τσίπρα για Πρόεδρο θα προτείνει!!

Σου λέει, αντί να τον έχω να παραφυλάει στη γωνία Πειραιώς και Λένορμαν για να μου φάει το κόμμα, τον προτείνω για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καθαρίζω μια και καλή απ΄ αυτόν. Διότι άμα ένας έχει προταθεί για Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το κόμμα στο οποίο ανήκει, με τι μούτρα θα επιχειρήσει μετά να ανατρέψει τον νόμιμο πρόεδρο;

Tsipras for President, με σύνθημα Make SYRIZA Great Again – αρχικά MASYGA!

Μεγαλείο!

(Να τυπώσουν και κόκκινα τζόκεϊ σαν του προέδρου Τραμπ, να γίνει ο χαμός να γίνει!)