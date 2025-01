Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας, για την αλλαγή του χρόνου.

Τόνισε την ικανοποίησή του για την πορεία της Νότιγχαμ μέσα στο 2024 και τις φιλοδοξίες του για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες το 2025, για τον αγγλικό σύλλογο.

Below follows a New Year’s message from the owner of Nottingham Forest, Evangelos Marinakis:

I wish the entire Forest Family – our magnificent supporters, our players, our coach, and our staff – a New Year filled with happiness, health and success!

In 2024, we made great… pic.twitter.com/9LMKK14Y3G

