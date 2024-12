Ένας άνδρας σκότωσε γυναίκα επιβάτη του μετρό βάζοντάς της φωτιά το πρωί της Κυριακής στη Νέα Υόρκη.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο αξιοποιώντας υλικό από τις κάμερες.

Ο ύποπτος και το θύμα επέβαιναν στο ίδιο βαγόνι τρένου. Ο άνδρας πλησίασε τη γυναίκα και έβαλε φωτιά με αναπτήρα στα ρούχα της τα οποία καταστράφηκαν σε δευτερόλεπτα.

Οι αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη που έκαναν περιπολία ρουτίνας στον σταθμό είδαν το θύμα να φλέγεται μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, δήλωσε στο CNN ο ντετέκτιβ Austin Glickman του NYPD.

Οι υπάλληλοι έσβησαν τη φωτιά, ενώ ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας.

«Ο ύποπτος είχε παραμείνει στο μετρό και καθόταν σε ένα παγκάκι στην πλατφόρμα ακριβώς έξω από το βαγόνι του τρένου, χωρίς να το γνωρίζουν οι αστυνομικοί», δήλωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ο ύποπτος φαινόταν ήρεμος όταν αρχικά πλησίασε το θύμα.

Η αστυνομία εκτίμησε αρχικά ότι το θύμα κοιμόταν την ώρα της επίθεσης. Ενώ τώρα δεν είναι σαφές αν το θύμα κοιμόταν, ήταν «ακίνητη» όταν ξεκίνησε η επίθεση, δήλωσε η αστυνομία.

Δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση μεταξύ του θύματος και του υπόπτου κατά τη διάρκεια της επίθεσης και η αστυνομία δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Το βίντεο που κατέβηκε από το βαγόνι του μετρό δείχνει τον ύποπτο να βάζει φωτιά σε μια κουβέρτα που φορούσε το θύμα και η φωτιά επεκτάθηκε μέχρι που το θύμα σηκώθηκε όρθιο ενώ είχε τυλιχτεί στις φλόγες, δήλωσε ο Τζον Μίλερ, επικεφαλής αναλυτής του CNN για την επιβολή του νόμου.

This man threw a lit match on a woman who was sleeping on the New York F train causing her to burst into flames, she died. pic.twitter.com/fhTA0vTStX

— PooliePals Acquired Vids (@pooliepal) December 22, 2024