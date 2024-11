Η εξημερωμένη λευκή φάλαινα, την οποία οι ντόπιοι ονόμασαν Χβάλντιμιρ, έγινε πρωτοσέλιδο πριν από πέντε χρόνια εν μέσω διαδεδομένων εικασιών ότι επρόκειτο για Ρώσο κατάσκοπο.

Τώρα μια ειδικός στο είδος λέει ότι πιστεύει ότι η φάλαινα ανήκε όντως στον στρατό και δραπέτευσε από μια ναυτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο.

Αλλά η δρ Όλγα Σπακ δεν πιστεύει ότι ήταν κατάσκοπος. Πιστεύει ότι η μπελούγκα είχε εκπαιδευτεί για να φυλάει τη βάση και το έσκασε επειδή ήταν «χούλιγκαν».

Η Ρωσία πάντα αρνιόταν να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι η φάλαινα μπελούγκα εκπαιδεύτηκε από τον στρατό της.

Αλλά η Σπακ, η οποία εργαζόταν στη Ρωσία ερευνώντας θαλάσσια θηλαστικά από τη δεκαετία του 1990 έως ότου επέστρεψε στην πατρίδα της, την Ουκρανία, το 2022, δήλωσε στο BBC News: «Για μένα είναι 100% βέβαιο».

Η Δρ Σπακ, η αφήγηση της οποίας βασίζεται σε συνομιλίες με φίλους και πρώην συναδέλφους της στη Ρωσία, εμφανίζεται σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC, με τίτλο Secrets of the Spy Whale.

Η μυστηριώδης φάλαινα έγινε για πρώτη φορά γνωστή στο κοινό πριν από πέντε χρόνια, όταν πλησίασε ψαράδες στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Νορβηγίας.

«Η φάλαινα άρχισε να τρίβεται πάνω στο σκάφος», λέει ο Γιόαρ Χέστεν, ένας από τους ψαράδες. «Είχα ακούσει για ζώα σε κίνδυνο που ενστικτωδώς ήξεραν ότι χρειάζονται βοήθεια από τον άνθρωπο. Σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια έξυπνη φάλαινα».

Η εμφάνιση αυτή τράβηξε το ενδιαφέρον επειδή η μπελούγκα ήταν τόσο ήμερη. Επιπλέον είναι σπάνιο να βλέπει κανείς το είδος τόσο νότια.

Φορούσε επίσης μια εξάρτυση, η οποία είχε μια βάση για μια φωτογραφική μηχανή και έφερε τις λέξεις, στα αγγλικά, «Εξοπλισμός Αγίας Πετρούπολης».

Ο Χέστεν βοήθησε να αφαιρεθεί η ιμάντα από τη φάλαινα, η οποία στη συνέχεια κολύμπησε στο κοντινό λιμάνι του Χάμερφεστ, όπου έζησε για αρκετούς μήνες.

Φαινομενικά ανίκανη να πιάσει ζωντανά ψάρια για να φάει, γοήτευε τους επισκέπτες σκουντώντας τις κάμερές τους. Μάλιστα μια φορά επέστρεψε και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε πέσει στη θάλασσα.

«Ήταν πολύ προφανές ότι η συγκεκριμένη φάλαινα είχε εκπαιδευτεί να βάζει τη μύτη της σε οτιδήποτε έμοιαζε με στόχο, γιατί το έκανε κάθε φορά», λέει η Ιβ Τζουρντέν, ερευνήτρια της Νορβηγικής Μελέτης για τις όρκες.

«Αλλά δεν έχουμε ιδέα σε τι είδους εγκατάσταση βρισκόταν, οπότε δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είχε εκπαιδευτεί».

Αιχμαλωτισμένη από την ιστορία της φάλαινας, η Νορβηγία προχώρησε σε διευθετήσεις για την παρακολούθηση και τη διατροφή της μπελούγκα. Το όνομα που της δόθηκε – Χβάλντιμιρ – είναι μια νύξη στο hval που είναι η φάλαινα στα νορβηγικά και το όνομα του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Σπακ λέει ότι είναι σίγουρη ότι η μπελούγκα δραπέτευσε από το ρωσικό στρατιωτικό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι πεπεισμένη ότι ήταν κατάσκοπος

Η Σπακ δεν θέλησε να κατονομάσει τις πηγές της στη Ρωσία για την ασφάλειά τους, αλλά δήλωσε ότι της είπαν ότι όταν η μπελούγκα εμφανίστηκε στη Νορβηγία, η ρωσική κοινότητα την αναγνώρισε αμέσως ως δική της.

The real name of the mysterious spy whale Hvaldimir appears to be ‘Andryuha’ (a derivative of ‘Andrey’), as revealed by a scientist who researched marine mammals in Russia from the 1990s until she returned to her native Ukraine in 2022. https://t.co/IT3kaQVCWx

— Mark Krutov (@kromark) November 13, 2024