H Χβάλντιμιρ, η «φάλαινα κατάσκοπος» που εντοπίστηκε νεκρή στα τέλη Αυγούστου στη Νορβηγία, πέθανε τελικά από βακτηριακή λοίμωξη.

Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο στη Νορβηγία εξέδωσε το τελικό πόρισμα για την αιτία θανάτου του κήτους και σύμφωνα με αυτό «δεν πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου, όπως ισχυρίστηκαν οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά πέθανε από βακτηριακή λοίμωξη»

Όπως αναφέρει το CBS News, η τελική αυτοψία του Ινστιτούτου «καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πιθανή αιτία θανάτου ήταν βακτηριακή λοίμωξη – πιθανώς ως αποτέλεσμα τραύματος στο στόμα από ραβδί».

Russian «spy whale» cause of death revealed by police in Norway https://t.co/xd4FnfasjE

