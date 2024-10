Εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σάρωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που χαρακτηρίζεται οχυρό της Χεζμπολάχ, με τα τουλάχιστον δεκαεπτά πλήγματα να καταστρέφουν αρκετά κτίρια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά), επρόκειτο για τους πιο εκτεταμένους βομβαρδισμούς στην περιοχή αυτή αφότου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στα σύνορα τον τελευταίο χρόνο μετατράπηκαν πλέον σε γενικευμένη σύρραξη πριν από έναν μήνα, την 23η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο νωρίς το πρωί για βομβαρδισμό σε «πολυκατοικία» στη συνοικία Καφρ Σούσα της Δαμασκού, ενώ η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για «ανθρώπινες απώλειες».

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, τουλάχιστον ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Δαμασκό, καθώς και στη Χομς.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, στην ενδέκατη περιοδεία του στην Εγγύς Ανατολή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, που πλέον έχει επεκταθεί στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, παρότρυνε το Ισραήλ να αποφύγει κλιμάκωση με το Ιράν, υποστηρικτή των δυο κινημάτων.

Το ANI μετέδωσε χθες βράδυ πως έγιναν 17 βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού έπειτα από ισραηλινή διαταγή στους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από διάφορους τομείς.

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζει τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από λιγότερο ισχυρές.

Σύμφωνα με το ANI, ισοπεδώθηκαν έξι ακίνητα μόνο στη συνοικία Λαϊλάκι, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν ανέφερε πως χτυπήθηκε γραφείο του στη νότια Βηρυτό.

Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για τον βομβαρδισμό στη συνοικία Τζνα.

Αυτός ο τελευταίος βομβαρδισμός σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Δείτε βίντεο:

Lebanon state media on Wednesday said Israeli strikes around the Beirut suburb of Laylaki destroyed six buildings. pic.twitter.com/RbDF1CD0tx

Χθες το πρωί, ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε την Τύρο, στον νότιο Λίβανο, τρέποντας σε φυγή μέρος των κατοίκων της παραθαλάσσιας πόλης, με πλούσια φοινικική και ρωμαϊκή αρχαιολογική κληρονομιά, όπου οι δρόμοι ήταν έρημοι.

«Σείστηκε όλη η πόλη», αφηγήθηκε η Ράνα, κάτοικος η οποία δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της, όταν εξαπολύθηκαν οι βομβαρδισμοί «στην καρδιά της Τύρου».

Δείτε σχετικό βίντεο από το Al Jazeera:

Israeli forces have conducted their first airstrikes in the centre of Tyre, Lebanon, escalating their assault on the historic city, which had a population of about 200,000 before Israel’s invasion. pic.twitter.com/loHQVtS5jL

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 23, 2024