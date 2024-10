Συναγερμός έχει σημάνει στη Φλόριντα ενόψει του τυφώνα Μίλτον, καθώς ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες που έχουν πλήξει ποτέ τις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα πλησιάζει στην πολιτεία. Σήμερα δε ήταν η τελευταία μέρα για να εκκενώσουν οι κάτοικοι την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στις παράκτιες περιοχές υπό εντολή εκκένωσης, όσοι κατέφυγαν σε υψηλότερα σημεία έφραξαν τους αυτοκινητόδρομους και τα βενζινάδικα ξέμειναν από καύσιμα, ταρακουνώντας περαιτέρω μια περιοχή που εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις καταστροφικές επιπτώσεις του τυφώνα Ελένη πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Η καταιγίδα βρισκόταν σε πορεία σύγκρουσης με τη μητροπολιτική περιοχή του κόλπου της Τάμπα, όπου ζουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, αν και οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι η πορεία της θα μπορούσε να αλλάξει πριν η καταιγίδα προσγειωθεί αργά το βράδυ της Τετάρτης ή νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Η καταιγίδα βρίσκεται σε μια σπάνια πορεία από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέσω του Κόλπου του Μεξικού και είναι πιθανό να φέρει ένα θανατηφόρο κύμα καταιγίδας ύψους 3 μέτρων ή και περισσότερο σε μεγάλο μέρος της ακτής του Κόλπου της Φλόριντα.

Αξιωματούχοι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έως τη δήμαρχο της Τάμπα Τζέιν Κάστορ προειδοποίησαν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ζώνες εκκένωσης να φύγουν ή να διακινδυνεύσουν το θάνατο. Ο Michael Tylenda, ο οποίος επισκεπτόταν τον γιο του στην Τάμπα, δήλωσε ότι ακολουθούσε αυτή τη συμβουλή.

«Αν κάποιος γνωρίζει κάτι για τη Φλόριντα, όταν δεν εκκενώνεις την περιοχή όταν σε διατάζουν, μπορείς να πεθάνεις», δήλωσε ο Tylenda. «Πολλοί άνθρωποι εδώ έμειναν στα σπίτια τους και κατέληξαν να πνιγούν. Δεν αξίζει τον κόπο. Ξέρετε, το σπίτι μπορεί να αντικατασταθεί. Τα πράγματα μπορούν να αντικατασταθούν. Οπότε είναι καλύτερα να φύγεις από την πόλη».

Ο Μίλτον φέρνει μέγιστους διατηρούμενους ανέμους ταχύτητας 160 mph (260 kph), σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, που τον τοποθετεί στο υψηλότερο επίπεδο της πενταβάθμιας κλίμακας Saffir-Simpson. Ενώ οι ταχύτητες των ανέμων θα μπορούσαν να μειωθούν και να υποβαθμίσουν τον Μίλτον σε χαμηλότερη κατηγορία, το μέγεθος της καταιγίδας αυξανόταν, θέτοντας σε κίνδυνο όλο και περισσότερες παράκτιες περιοχές.

Τέλος, ο Μίλτον αναμενόταν να διατηρήσει την ισχύ του τυφώνα καθώς θα διέσχιζε τη χερσόνησο της Φλόριντα, δημιουργώντας κίνδυνο από το κύμα καταιγίδας και στις ακτές του Ατλαντικού της πολιτείας.

Ακόμη, περίπου το 2,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ βρίσκεται στην άμεση πορεία του Μίλτον, δήλωσε ο Ράιαν Σουίτ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Oxford Economics.

Οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες ενέργειας και ένα θεματικό πάρκο των Universal Studios ήταν μεταξύ των εταιρειών που άρχισαν να σταματούν τις δραστηριότητές τους στη Φλόριντα καθώς προετοιμάζονται για διαταραχές.

Ο Μίλτον έγινε η τρίτη ταχύτερα εντεινόμενη καταιγίδα που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό, καθώς από κατηγορία 1 έγινε κατηγορία 5 σε λιγότερο από 24 ώρες. «Αυτές οι εξαιρετικά θερμές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας παρέχουν τα απαραίτητα καύσιμα για την ταχεία εντατικοποίηση που είδαμε να λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο κλιματολόγος Ντάνιελ Γκίλφορντ του Climate Central, μιας μη κερδοσκοπικής ερευνητικής ομάδας. «Γνωρίζουμε ότι καθώς ο άνθρωπος αυξάνει την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως με την καύση ορυκτών καυσίμων, αυξάνουμε αυτή τη θερμοκρασία σε όλο τον πλανήτη».

Περισσότερες από δώδεκα παράκτιες κομητείες εξέδωσαν εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κομητείας Χίλσμπορο της Τάμπα. Η κομητεία Πινέλας, στην οποία ανήκει η Αγία Πετρούπολη, διέταξε την εκκένωση περισσότερων από 500.000 ανθρώπων. Η κομητεία Λι δήλωσε ότι 416.000 άνθρωποι ζούσαν στις ζώνες υποχρεωτικής εκκένωσης. Οι κινητές κατοικίες, οι οίκοι ευγηρίας και οι εγκαταστάσεις υποστηριζόμενης διαβίωσης αντιμετώπισαν επίσης υποχρεωτική εκκένωση.

Στο Φορτ Μάιερς, ο κάτοικος κινητής κατοικίας Τζέιμι Γουάτς και η σύζυγός του κατέφυγαν σε ένα ξενοδοχείο αφού έχασαν το προηγούμενο τροχόσπιτό τους από τον τυφώνα Ίαν το 2022. «Η γυναίκα μου είναι ευτυχισμένη. Δεν είμαστε σε αυτό το κονσερβοκούτι», δήλωσε ο Watts. «Μείναμε κατά τη διάρκεια του Ian και κυριολεκτικά είδαμε τη στέγη μου να ξεριζώνεται από το σπίτι μου και αυτό μας έφερε μια αναστάτωση. Οπότε αυτή τη φορά θα είμαι λίγο πιο ασφαλής», είπε.

Η κίνηση από προφυλακτήρα σε προφυλακτήρα έπνιξε τους δρόμους που οδηγούσαν έξω από την Τάμπα την Τρίτη, όταν περίπου το 17% των σχεδόν 8.000 βενζινάδικων της Φλόριντα είχαν ξεμείνει από καύσιμα, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης των αγορών καυσίμων GasBuddy.

Η ανθρώπινη τραγωδία που γεννιέται δεν σταματά την κούρσα για τις εκλογές. Στη Φλόριντα, έχουν αρχίσει ήδη να συζητούν την επόμενη μέρα, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα αποζημιωθούν οι πληγέντες και αν θα γίνει αυτό καθολικά.

Το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών και της καταστροφής θα είναι, όπως και να χει, ένας σημαντικότατος δείκτης για την ικανότητα της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και της υποψήφιας προέδρου Καμάλα Χάρις να ανταπεξέλθουν σε κρίσεις. Κανείς, άλλωστε, δεν μπορεί να ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο “στοίχειωσαν” την κυβέρνηση Τζορτζ Μπους οι χειρισμοί του όταν μια άλλη περιοχή των ΗΠΑ χτυπήθηκε από τυφώνα, τον Κατρίνα το 2005.

Ο Μπάιντεν φαίνεται πως το γνωρίζει καλά αυτό και γι’ αυτό ακύρωσε τα προγραμματισμένα ταξίδια του σε Γερμανία και Ανγκόλα και έχει επικεντρωθεί στη Φλόριντα. Η αποστολή της Εθνοφρουράς στην Πολιτεία πριν χτυπηθεί από τον Μίλτον, η προειδοποίηση προς τις αεροπορικές να μην χρεώσουν παραπάνω τους πολίτες που διαφεύγουν για να σωθούν, αλλά και οι υποσχέσεις ότι θα είναι στο πλευρό των πληγέντων την επόμενη μέρα, το αποδεικνύουν αυτό. Φυσικά, μένει για να κριθεί από την αντιμετώπιση της καταστροφής αυτής.

Folks in Hurricane Milton’s path:

Listen to local authorities.

Evacuate while it is still safe to do so.

And if you cannot evacuate, find a shelter near you by texting SHELTER and your ZIP code to 43362. pic.twitter.com/Rtt63NfOV2

— President Biden (@POTUS) October 9, 2024