Ο τυφώνας Χέλεν βρίσκεται προ των πυλών των νοτιοανατολικών ΗΠΑ και σήμερα χιλιάδες κάτοικοι άρχισαν να εκκενώνουν τα παράλια της Φλόριντας.

Η τροπική καταιγίδα Χέλεν ενισχύθηκε σε τυφώνα σήμερα, ενώ κατευθύνεται προς τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC). Ο τυφώνας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, «με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές σε μεγάλο μέρος της Φλόριντας και των νοτιοανατολικών ΗΠΑ», διευκρίνισε το NHC.

Η Χέλεν ενδέχεται να έχει ενισχυθεί σε τυφώνα κατηγορίας 3 ή και 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) όταν θα φτάσει στη Φλόριντα το βράδυ της Πέμπτης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας, ο Ρον ΝτεΣάντις, επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδόν σε όλες τις κομητείες και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά καθώς και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ή να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Δέκα κομητείες εξέδωσαν εντολές υποχρεωτικής, μερικής εκκένωσης ενώ δύο ζήτησαν από όλους τους κατοίκους να τις εγκαταλείψουν.

WATCH NOW: Helene is expected to become a major hurricane with rapid intensification over the next 24 to 36 hours. Our in house computer model (IBM GRAF) lands a direct hit on Florida Thursday. pic.twitter.com/o8ir1C3h2z

— Chris Vickers (@ChrisWTOL) September 25, 2024