Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:30) για την 4η αγωνιστική της Super League, με στόχο την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα.

Στην αναμέτρηση με την ομάδα του Αγρινίου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ντόι, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Στάμενιτς και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Βέλντε στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Οι Ερυθρόλευκοι με τον κόσμο στο πλευρό τους, που αναμένεται να γεμίσει το φαληρικό γήπεδο, θα τα δώσουν όλα για να κάνουν το «4 στα 4» και να συνεχίσουν την απόλυτα νικηφόρα πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ντόι, Πιρόλα, Ορτέγκα, Στάμενιτς, Έσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Βέλντε και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAN #slgr pic.twitter.com/ckpHLYTO0B

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 15, 2024