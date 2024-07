Την ώρα που όλο και περισσότεροι Δημοκρατικοί ανησυχούν ότι ο Μπάιντεν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μίας ακόμα προεκλογικής εκστρατείας, εκείνος υπέπεσε σε μία ακόμα γκάφα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, ξέχασε το όνομα του υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν, και τον αποκάλεσε «ο μαύρος άνδρας».

Ο 81χρονος Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στη γκάφα, καθώς μιλούσε για τον διορισμό αφροαμερικανών στην κυβέρνησή του, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση Black Entertainment Television (BET).

Το συγκεκριμένο απόσπασμα ανέβηκε αμέσως στα social media, με δεκάδες χρήστες να κατηγορούν τον Μπάιντεν ότι ξέχασε το όνομα του Όστιν και γι’ αυτό ανέφερε «ο μαύρος άνδρας». «Για να δούμε πώς θα το γυρίσουν αυτό οι νεκροζώντανοι του Μπάιντεν», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Joe Biden just forgot his Secretary of Defense’s name and called him “the black man.”

That’s extremely offensive to reduce a human to their skin color.

Shame on Biden!pic.twitter.com/ZboTJpn2lB

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 18, 2024